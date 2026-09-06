رئیس پارلمان لبنان گفت اسرائیل ثابت کرد که به هیچ توافق آتش‌بس پایبند نبوده و همه قوانین و توافق‌نامه‌ها را نقض می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز (یکشنبه) در سخنانی با اشاره به نقض مکرر آتش‌بس لبنان تصریح کرد: اسرائیل بدون شک ثابت کرد که به هیچ توافق آتش‌بس پایبند نبوده و همه قوانین و توافق‌نامه‌ها را نقض می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: انتخابات آینده اسرائیل، نبردی است که در آن همه بر سر اینکه چه کسی می‌تواند بیشتر بکُشد و ویران کند، رقابت می‌کنند.

رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد: اسرائیل همواره در صدد است در رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو، جنوب لبنان و مردم آن را به صندوق رأی خونین تبدیل کند.