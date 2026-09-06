کد خبر: 1377989
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش رسانه عبری از ورشکستگی شیخ‌نشین دبی

6 یک رسانه عبری اعتراف کرد که سال ۲۰۲۶ سال سوخته برای دبی محسوب می‌شود و خبری از پول و گردشگر در آن نیست.

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که جنگ آمریکا (و رژیم صهیونیستی) علیه ایران همچنان ستون‌های کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس را می‌لرزاند، گردشگری، هتلداری، ساختمان و هواپیمایی به شدت ضربه خورده و در دبی فروش املاک لاکچری ۵۹ درصد سقوط کرده است.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش این رسانه عبری زبان آمده است: جنگ میان ایالات متحده و ایران وارد هفتمین ماه خود شده است، جنگی که سایه خود را همچنان بر اقتصاد کشور‌های حوزه جنوبی خلیج فارس افکنده است، بدون آنکه هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع دیده شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده رویداد‌های بزرگ در این (کشور‌ها مختل شده، هتل‌های مجلل تقریباً خالی شده و مجبور به کاهش تعداد کارکنان خود شده‌اند، در حالی که خطرات امنیتی، مسافران را از سفر‌های هوایی باز می‌دارد.

مسابقه فرمول ۱ ماه اکتبر آینده به جای بحرین، در فاصله هزاران کیلومتری و در مالزی برگزار خواهد شد.

عربستان سعودی که میلیارد‌ها دلار در صنعت بازی‌های ویدئویی سرمایه‌گذاری کرده بود، جام جهانی ورزش‌های الکترونیک را از ریاض به پاریس منتقل کرد و مسابقه فرمول ۱ خود را که قرار بود در ماه آوریل در این کشور برگزار شود، لغو کرد.

مسابقه جایزه بزرگ ابوظبی همچنان در تقویم ماه دسامبر درج شده است، اما فرمول ۱ شفاف‌سازی کرده که این تاریخ بسته به تحولات، قابل تغییر خواهد بود.

بخش‌های هوانوردی، املاک، گردشگری، حمل‌ونقل و هتلداری همچنان در سراسر منطقه به‌شدت آسیب می‌بینند.

مشکلات شرکت‌ها تنها به کاهش تقاضا محدود نمی‌شود، بلکه گلوگاه‌های حمل‌ونقل را نیز شامل می‌شود که تحویل همه‌چیز از ماشین‌آلات سنگین گرفته تا بشکه‌های آبجو وارداتی را با تأخیر رو‌به‌رو کرده است.

بر اساس گفته‌های منابع آگاه از ارزیابی‌های رهبران حوزه جنوبی خلیج فارس، آنان با این انتظار وارد فصل تابستان شدند که مرحله شدید جنگ فروکش کند و مذاکرات طولانی‌مدت درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شود، امری که اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی به حالت طبیعی بازگردد.

با این حال، این امید‌ها اکنون برباد رفته است. رهبران شورای همکاری خلیج فارس ضایع شدن باقی‌مانده سال را پیش‌بینی می‌کنند و خود را برای یک دوره طولانی از درگیری با شدت پایین آماده می‌کنند، بدون آن‌که مسیر آمریکایی مشخصی برای پایان دادن به این درگیری وجود داشته باشد.

فعالان اقتصادی در بخش‌های متأثرتر در دبی اشاره می‌کنند که بهبود اوضاع همچنان دور از دسترس است، حتی با وجود آن‌که حکومت، اطلاعات مربوط به خسارات جنگ را محدود کرده، انتشار برخی داده‌ها را متوقف کرده و یک کمپین بازاریابی گسترده را برای نشان دادن زندگی در این امارت به گونه‌ای که به حالت پیش از جنگ بازگشته، آغاز کرده است.

بسیاری از شرکت‌های هوانوردی اروپا و آمریکای شمالی - از جمله ایر کانادا، کی‌ال‌ام و لوفت‌هانزا - تعلیق پرواز‌های خود به دبی را، در برخی موارد تا سال آینده، تمدید کرده‌اند.

فرودگاه بین‌المللی دبی که معمولاً یکی از پرترددترین فرودگاه‌های جهان محسوب می‌شود، از کاهش ۳۱ درصدی جابجایی مسافران در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته خبر داده است. همچنین جابجایی بار هوایی ۲۹ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش شرکت کاوندیش ماکسول (یک شرکت مشاوره املاک در منطقه خلیج فارس)، نرخ اشغال هتل‌ها در نیمه نخست سال به ۵۶ درصد کاهش یافته، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد بوده است. هتل‌های مجلل و عالی بیشترین کاهش را در نرخ اشغال تجربه کرده‌اند.

شاخص املاک دبی که عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را بازتاب می‌دهد، تا روز پنجشنبه در مقایسه با سطح پیش از جنگ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. فروش آپارتمان‌های مسکونی در فصل بهار ۳۱ درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش آژانس املاک «بیتر هومز» در دبی، فروش املاک مجلل با قیمت بیش از ۴ میلیون دلار آسیب بیشتری دید و ۵۹ درصد کاهش یافت.

برچسب ها: آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، دبی
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