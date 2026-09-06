زلنسکی: دور نخست مذاکرات با هیئت آمریکایی پایان یافت

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه پس از دیدار با فرستادگان آمریکا در کی یف در سخنانی اعلام کرد: دور نخست مذاکرات با هیئت مذاکرهکننده آمریکایی پایان یافت. از رسیدن به دور سوم مذاکرات که شامل دیدار با نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان خواهد بود، خرسندم.
به گزارش مهر، از سوی دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا که اکنون در کی یف به سر میبرد، در خصوص دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد: نسبت به گفتوگوهای محتوایی و مهمی که در کییف انجام شد، خوشبین هستم. ما گفتوگوهایی بسیار پربار و مهمی داشتیم و مشتاق ادامه آن هستیم.
جرد کوشنر عضو تیم مذاکره کننده آمریکا و داماد ترامپ نیز ادعا کرد: مایل به دستیابی به پیشرفتهای بیشتر در مذاکرات مربوط به اوکراین هستیم. رئیسجمهور ترامپ مصمم است که شاهد پایان این جنگ باشد!
این در حالیست که رسانههای محلی پیشتر گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا روز یکشنبه وارد اوکراین شدند.
این سفر پس از دیدار ۳ ساعته آنها با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در مسکو انجام شد و هدف آن بررسی راههای ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین است.