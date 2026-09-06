سوءاستفاده از مسیر آمبولانس ممنوع؛ برخورد بدون اغماض پلیس

جوان آنلاین: بنابر گزارش‌های مردمی و مشاهدات موجود، در برخی معابر، خودروهای شخصی با قرار گرفتن پشت سر وسایل نقلیه امدادی از جمله آمبولانس‌هایی که در حال مأموریت هستند، وارد مسیرهای ویژه و خطوط اضطرار می‌شوند؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد اختلال در تردد خودروهای امدادی، می‌تواند روند امدادرسانی به افراد حادثه‌دیده را با تأخیر مواجه کند.

سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا در این خصوص اظهار کرد: حرکت خودروها در پوشش وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت، برابر ماده ۱۶۱ بند «الف» آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع است و پلیس با این تخلف بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی افزود: زمانی که یک آمبولانس یا وسیله نقلیه امدادی برای انجام مأموریت در حال حرکت است، مسیر آن باید کاملاً باز باشد؛ چراکه هرگونه اختلال در مسیر می‌تواند زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه را افزایش دهد و در شرایطی که «زمان طلایی» برای نجات جان یک انسان اهمیت دارد، این تأخیر ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به خطوط اضطرار در شهر تهران، تونل‌ها و برخی معابر خاص گفت: این مسیرها برای تردد وسایل نقلیه امدادی و انتظامی در حال مأموریت پیش‌بینی شده‌اند و سایر خودروها اجازه ندارند پشت سر خودروی امدادی وارد این خطوط شوند و از مسیر ایجادشده برای عملیات امدادی استفاده کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: ممکن است یک آمبولانس در حال مأموریت از خط اضطرار استفاده کند، اما خودروهای دیگر با قرار گرفتن پشت سر آن، همان مسیر را ادامه دهند. این رفتار می‌تواند مسیر اضطرار را مختل یا مسدود کرده و حتی در ادامه، دسترسی سایر واحدهای امدادی به محل حادثه را با مشکل مواجه کند.

وی تأکید کرد: رانندگان با شنیدن صدای آژیر خودروهای امدادی یا انتظامی باید بلافاصله ضمن هدایت خودرو به منتهی‌الیه سمت راست، در صورت ضرورت توقف کنند تا مسیر برای عبور خودروی امدادی کاملاً باز شود.

سرهنگ شکیبایی خاطرنشان کرد: دو رفتار از سوی رانندگان ضروری است؛ نخست اینکه هنگام شنیدن آژیر، مسیر را برای عبور خودروی امدادی باز کنند و در صورت نیاز توقف داشته باشند؛ دوم اینکه پس از ورود خودروی امدادی به خط اضطرار، به هیچ عنوان در پوشش آن وارد این مسیر نشوند.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت این موضوع صرفاً یک الزام ترافیکی نیست، بلکه مستقیماً با حفظ جان انسان‌ها ارتباط دارد و پلیس در برخورد با خودروهایی که در پوشش وسایل نقلیه امدادی حرکت می‌کنند، برابر قانون و بدون اغماض اقدام خواهد کرد.