جوان آنلاین: امید محترمی گفت: پیرو صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روزهای دوشنبه و سهشنبه، شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در استانهای شمالی کشور خواهیم بود. در روزهای دوشنبه و سهشنبه، استان مازندران، استان گیلان، غرب استان گلستان و شرق استان اردبیل شاهد افزایش فعالیت سامانه بارشی، رگبار باران و همچنین احتمال سیلابی شدن رودخانهها، طغیان رودخانههای فصلی و مسیرها خواهند بود که این شرایط میتواند آبگرفتگی برخی از مناطق جمعیتی را نیز در پی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: برخی از مدلهای هواشناسی بارشهایی حتی تا ۹۰ میلیمتر را برای برخی از مناطق استانهای مازندران و گیلان پیشبینی کردهاند که این حجم باران در این فصل سال میتواند خسارات و خطراتی را برای مردم در پی داشته باشد. همچنین در این مدت، دریای خزر طوفانی خواهد بود و ارتفاع موج در برخی از مناطق ساحلی به دو متر خواهد رسید و این شرایط در مناطق ساحلی و فراساحلی وجود خواهد داشت.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از هموطنان درخواست کرد که در طول این مدت از تردد و اتراق در بستر رودخانهها و حاشیه رودخانهها به جد اجتناب کنند و حتماً در این مدت فعالیت کوهنوردی و طبیعتگردی را نداشته باشند. همچنین شنا در دریای خزر و تردد شناورهای سبک ممنوع خواهد بود.
محترمی گفت: در طول این مدت، همکارانم در ستادهای مدیریت بحران در این چهار استان در حالت آمادهباش خواهند بود و حدود ۲۸۰۰ تیم امدادی، عملیاتی، انتظامی و خدماترسان در این استانها به مردم جهت هرگونه اقدام خدماترسانی خواهند کرد. از مردم درخواست داریم با همکاری در کنار اقداماتی که دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران خواهند داشت، این بارندگی به بهترین شکل مدیریت شود.