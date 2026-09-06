۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هفته ای سه تا ۴ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح می‌کنیم، گفت: در حوزه حمل و نقل حدود ۵۰ کیلومتر خط مترو و ۲۳ ایستگاه در این دوره اضافه شده است. ضمن اینکه احداث ۴ خط جدید مترو به طول ۱۶۰‌ کیلومتر نیز استارت خورده است.

جوان آنلاین: لطف الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۵۸ پروژه شهری منطقه ۲ که صبح امروز (یکشنبه) در دویست و بیست و هفتمین پویش امید و افتخار در مجموعه ورزشی بولدرلند برگزار شد، اظهار کرد: حجم کارها در شهرداری‌ بالاست و هفته ای سه تا ۴ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح می کنیم.

وی با بیان اینکه در این دوره همه حوزه ها متحول شده است، افزود: کلونی معتادان متجاهر را در شهر داشتیم که با همکاری شهرداری با سایر دستگاه ها، ۵۰ هزار معتاد جمع آوری شده اند. همچنین ۷ هزار کودک کار در حال آموزش هستند. در بحث مسائل اجتماعی مسابقات قهرمان شهر راه اندازی شد. طرح «من شهردارم» هم با رای و نظر مردم اجرایی شد.

فعالیت ۶۰۰ اتوبوس برقی در شهر

معاون شهردار تهران ادامه داد: در بحث عمرانی و تقاطعات همسطح، ۹۶ پروژه داریم که ۷۰۰ کیلومتر راه مردم را کوتاه تر می‌کند که بخشی از آنها اجرا شده است. در پروژه حیاط تهران حدود ۱۷۰ هکتار آزاد می‌شود و باغ بوتانیک با گیاهان استوایی را در منطقه ۲ داریم.

فروزنده اضافه کرد: نقطه اوج کارهای شهرداری در جنگ بود. اصلا اجازه ندادیم شهر شکل جنگی به خود بگیرد و اثر جنگ در آن دیده شود. در مساله تشییع و بدرقه آقای شهید ایران نیز شهرداری با تمان توان خدمت رسانی کرد.

وی اضافه کرد: بودجه شهرداری در ابتدای این دوره، ۳۷ همت بود اما امروز به ۳۲۰ همت رسیده است. امروز در مدیریت شهری بزرگترین مجموعه‌ شهربازی (هزار و یک شهر یا هفت دیار) را در منطقه ۲۲ پیگیری می کنیم و در منطقه ۱۵ اجرای حدود ۲۰۰ هکتار مجموعه بازی‌های آبی در حال پیگیری است که در خدمت مردم قرار می گیرد.

سید علی صالحی بازیگر سینما و تلویزیون در این مراسم اظهار کرد: از شهرداری تهران بابت لطف و زحماتی که عاشقانه در زمان جنگ برای تهران، فارغ از وظیفه اش کشید تا مردم‌ با خیال راحت زندگی کنند، تشکر می کنم.

وی با اشاره به احداث مجموعه ورزشی بولدرلند زیر پل ولایت در اسلام آباد، اشاره کرد: زیر این پل تا پیش از این معمولا سکانس های آسیب های اجتماعی (مانند برخی از سکانس‌های سریال آوای باران) ضبط می شد اما با این اقدام شهرداری‌، بعد از این سکانس های ورزش ضبط خواهد شد و دیگر شبها می توان بدون هیچ نگرانی‌ در این نقطه تردد کرد.

صالحی گفت: جای سالن و پردیس تئاتر در مناطق ۲ و یک خالی است و از مدیران شهری تقاضا داریم این اتفاق را رقم بزنند.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ نیز در این مراسم گفت: در طول پنج سال گذشته ۲۲ پویش امید و افتخار و ۱۴ افتتاحیه اختصاصی در منطقه ۲ رقم خورد اما افتتاحیه امروز ویژه است، چرا که از نظر عدد و رقم و هزینه بزرگترین افتتاحیه منطقه است. نکته دیگر اینکه بعد از یک سال پرتنش وارد این افتتاحیه شدیم. از باب امیدآفرینی و جریان زندگی در شهر این افتتاحیه رقم خورد و در بخش های مختلف پروژه‌هایی را تقدیم شهروندان می‌کنیم.

۱۴ پروژه تصفیه خانه در دست احداث

مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در این مراسم بیان کرد: این دوره محیط زیستی ترین دوره بلدیه است. در افتتاح های امروز که ۲.۸ همت ارزش آن است، دو تصفیه خانه نیز دیده می شود. در پروژه های قبلی نیز در حوزه محیط زیست اتفاقات خوبی افتاد از جمله مسیر سرزندگی.

وی افزود: ۱۴ پروژه تصفیه خانه در این دوره در حال احداث داریم. اینکه در دوره های گذشته درختان زیادی خشک می شدند یکی از دلایل مهم آن، تنش‌های آبی بود. در بازدید چیتگر بیش از ۳۰ کیلومتر انتقال اب تصفیه شده از پساب به پارک چیتگر شده است.

بودجه مرتبط با مسائل آب در شهر ۲۰‌ همت است و نسبت به دوره های گذشته ۵۰۰ برابر شده است.

پیرهادی گفت: اگر انتقال از طالقان و نشتی سد لار نبود الان در بحث آب شرب در تهران مشکل داشتیم. شهرداری بیش از ۲ همت کمک کرد تا مردم تهران دچار مشکل در بحث آب شرب نشوند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی بهتر و گسترده‌تر اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد: شاید شهروندان و نخبگان و معتمدین شهر خیلی از اقدامات گسترده شهرداری تهران مطلع نباشند. از جمله این اقدامات این است که ۱۴۰ بوستان در این دوره به شهر اضافه شده است. در طرشت ۸۲۰۰ متر باغ اخیرا تملک شده تا این باغ از بین نرود و در دسترس مردم قرار گیرد.