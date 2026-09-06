تصویب یک فوریت تداوم حمل و نقل عمومی رایگان در شورای شهر تهران

جوان آنلاین: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در حاشیه صحن شورا در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود در صورت تصویب این یک فوریت، حمل و نقل عمومی رایگان در تهران تداوم خواهد داشت و در غیر این صورت استفاده از مترو و اتوبوس بی آرتی، صرفا تا ۱۹ شهریورماه رایگان خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این که حمل و نقل عمومی رایگان در تهران تا چه تاریخی ادامه یابد، به فرایند بررسی این لایحه و جزئیات نظر اعضای شورا بستگی دارد.

پیش‌تر رایگان‌سازی بلیت مترو و اتوبوس پس از تصویب و چندین دوره تمدید در شورا، تا پایان دوره جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی رایگان اعلام شده بود.

طبق تصمیم شورای شهر تهران ، قرار بود تمدید حمل و نقل رایگان در تهران هر دو ماه یکبار جهت تصویب در صحن شورا بررسی شود.