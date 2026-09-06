کد خبر: 1377901
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
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اعمال قانون ۷۴۲هزار راننده پرخطر در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵

پلیس راهور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵تا کنون بیش از ۷۴۲هزار راننده پرخطر در پایتخت اعمال قانون شده اند که ۳۴۷هزار فقره تخلف تجاوز از سرعت مجاز و بیش از ۲۱۰۰فقره تخلف سبقت غیر مجاز بوده است.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه با اشاره به خطرات جبران‌ناپذیر سرعت و سبقت غیرمجاز، نسبت به عواقب تلخ این تخلفات برای رانندگان و شهروندان اظهار کرد: تخلف سرعت غیرمجاز، به‌ویژه زمانی که از ۵۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود، قدرت کنترل خودرو را به شدت کاهش می‌دهد و فاصله توقف را چندین برابر می‌کند. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خطایی مانند پیچیدن ناگهانی عابر یا ترمز خودروی مقابل، به وقوع تصادفی مهارناپذیر منجر می‌شود که اغلب با واژگونی، آتش‌سوزی و تلفات جانی سنگین همراه است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این تخلف یکی از مرگبارترین اقدامات رانندگی است، زیرا راننده با عبور از خط ممتد و ورود به مسیر مقابل، عملاً جان خود و سرنشینان خودروی روبرو را به خطر می‌اندازد. برخورد رودررو در سرعت‌های بالا، معمولاً به مرگ حتمی سرنشینان منجر می‌شود. متأسفانه بسیاری از رانندگان، تنها چند ثانیه صبر را فدای یک سبقت غیرضروری می‌کنند و حاصل آن، نابودی چندین خانواده در یک چشم‌به‌هم‌زدن است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفته شده برای این تخلفات تصریح کرد: برابر ماده قانونی مربوطه، در تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره منفی برای خودروهای عمومی اعمال می‌گردد. همچنین در تخلف سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، ۵ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۰ نمره منفی برای خودروهای عمومی ثبت می‌شود که در صورت تکرار و پر شدن نمره منفی، به ضبط گواهینامه و ممنوعیت رانندگی منجر خواهد شد.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر اینکه پلیس راهور با جدیت تمام با این تخلفات برخورد خواهد کرد گفت: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت دقیق سرعت مجاز و پرهیز از هرگونه سبقت خطرناک،جان خود، سرنشینان و سایر شهروندان را از خطرات جبران‌ناپذیر نجات دهند. هر ثانیه بی‌احتیاطی، می‌تواند پایانی تلخ برای یک عمر داشته باشد؛ بیاییم با رانندگی مسئولانه، سهم خود را در کاهش تصادفات و ایمنی معابر پایتخت ایفا کنیم. 

برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، سید ابوالفضل موسوی پور ، تخلفات رانندگی
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