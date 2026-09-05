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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

مستند «به توان تو» پاسخی به فراخوان رهبر شهید 

1 در راستای تحقق چشم‌انداز‌های پیش‌رو و در پاسخ به تأکیدات مستمر رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تبدیل دانش به تولید و خودکفایی و تقویت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی، مجموعه مستند تلویزیونی «به توان تو» تولید و آماده پخش شد. این اثر با هدف لبیک گویی به این منویات راهبردی و تبیین نقش کلیدی نخبگان در توسعه پایدار، از هفته جاری از شبکه استانی خراسان رضوی به روی آنتن می‌رود. 

در راستای تحقق چشم‌انداز‌های پیش‌رو و در پاسخ به تأکیدات مستمر رهبر شهید انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تبدیل دانش به تولید و خودکفایی و تقویت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی، مجموعه مستند تلویزیونی «به توان تو» تولید و آماده پخش شد. این اثر با هدف لبیک گویی به این منویات راهبردی و تبیین نقش کلیدی نخبگان در توسعه پایدار، از هفته جاری از شبکه استانی خراسان رضوی به روی آنتن می‌رود. 
یوسف حسن‌زاده، تهیه‌کننده این مجموعه مستند که سال‌هاست دغدغه‌مندانه به دنبال روایت‌هایی از جنس تولید و کارآفرینی است، با نگاهی فراتر از تولید یک اثر تلویزیونی ساده، این پروژه را نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌داند. وی بر این باور است که در عصر حاضر، هنر و رسانه باید در خدمت حل چالش‌های ساختاری کشور خصوصاً تولید و خودکفایی باشند. دغدغه اصلی حسن‌زاده در تولید این مجموعه، ایجاد پلی میان دانش نظری در محیط‌های دانشگاهی و عملکرد اقتصادی در عرصه تولید یا همان ارتباط بین دانشگاه و صنعت است. او معتقد است که مستند «به توان تو» نه تنها یک گزارش خبری، بلکه یک ابزار الگوسازی و امیدآفرینی برای نوجوانان و جوانان امروز است تا نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به جای مهاجرت یا درجا زدن، مسیر ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور را به وضوح مشاهده کنند. 
ایشان افزود که مجموعه مستند «به توان تو» به سفارش مرکز صدا و سیمای خراسان‌رضوی با رویکردی تحلیلی و گزارشی به واکاوی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا می‌پردازد. این مجموعه مستند که با هدف ایجاد انگیزه در میان جوانان خلاق و به روایت جذاب آقای مهندس مرتضی عطایی‌نژاد یکی از فعالان حوزه تولید و ثبت اختراع تهیه شده و با یک روایت درون‌داستانی، مخاطب را به قلب تجربیات واقعی فعالان این حوزه می‌برد و در هر قسمت مسیر پرفراز و نشیب شکل‌گیری یک شرکت دانش‌بنیان را از ایده تا دستیابی به موفقیت‌های اقتصادی به تصویر می‌کشد. 
این تهیه‌کننده مستند‌های اجتماعی و کارآفرینی با اشاره به اینکه انتخاب سوژه‌های مستند با مشورت نهاد‌های متولی انتخاب شده ادامه داد: در قسمت اول این مجموعه مستند به تولید دانش‌بنیان شرکت پیام‌آوران هنر در حوزه تجهیزات پزشکی ویژه معلولین حرکتی با محوریت دکتر رضا لطفی، در قسمت دوم به تولید دانش‌بنیان شرکت آزونیک در حوزه برخی قطعات قطار شهری و آسانسور با محوریت مهندس حامد سازگاران و در قسمت سوم به تولید دانش‌بنیان شرکت پویاک در حوزه هوشمندسازی کنتور‌های آب خانگی و صنعتی با محوریت آرمان فضلی پرداختیم. 
یوسف حسن‌زاده در پایان، ضمن قدردانی از همکاری و همراهی گسترده نهاد‌های هم‌مسیر در تولید این مجموعه، بر اهمیت حمایت‌های ساختاری تأکید کرد. وی با تشکر از ریاست و روابط عمومی «دانشگاه ملی مهارت استان خراسان‌رضوی»، «پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی»، «شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی»، «شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مقدس» و همچنین «ریاست و معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی»، خاطرنشان کرد:
حمایت نهاد‌ها و ادارات دولتی از تولیدات مستند با موضوع دانش‌بنیان، در گام نخست می‌تواند در حل چالش‌های درونی خودِ آن سازمان‌ها اثرگذار باشد و در گام بعدی، به حل چالش‌های عمومی مخاطبان هر نهاد کمک کند. این مجموعه، نقطه آغازین مسیر ما در این حوزه است و معتقدیم با حمایت‌های بیشتر نهاد‌های متولی، می‌توانیم گام‌های مؤثرتر و گسترده‌تری در جهت تبیین این حوزه برداریم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، تولید ، خودکفایی
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