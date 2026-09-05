پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر امریکا در جریان جنگ با ایران و افزایش انتقادات از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، پنتاگون اکنون به دنبال شناسایی افرادی است که این اطلاعات نظامی را به رسانه‌ها منتقل کرده‌اند. از آنجا که اطلاعات مربوط به وضعیت تسلیحات و ذخایر موشکی ارتش معمولاً تنها در اختیار مقامات ارشد نظامی و امنیتی قرار دارد، وزارت جنگ امریکا برای شناسایی عاملان این افشاگری‌ها تدابیر جدیدی را در دستورکار قرار داده است.

جوان آنلاین: در حالی که ترامپ مدعی است زرادخانه امریکا در جریان جنگ با ایران با هیچ کمبودی مواجه نشده، اما افشای گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی، زنگ خطر را در واشینگتن به صدا درآورده است. نگرانی‌ها تا جایی پیش رفته که ده‌ها مقام ارشد نظامی پنتاگون تحت آزمایش دروغ‌سنجی قرار گرفته‌اند تا عامل انتشار اطلاعات محرمانه درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی امریکا شناسایی شود. با این حال، ترامپ بار دیگر از روی میز بودن گزینه نظامی سخن گفته و مدعی شده که امریکا ممکن است به‌زودی تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ را هدف قرار دهد.

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر امریکا در جریان جنگ با ایران و افزایش انتقادات از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، پنتاگون اکنون به دنبال شناسایی افرادی است که این اطلاعات نظامی را به رسانه‌ها منتقل کرده‌اند. از آنجا که اطلاعات مربوط به وضعیت تسلیحات و ذخایر موشکی ارتش معمولاً تنها در اختیار مقامات ارشد نظامی و امنیتی قرار دارد، وزارت جنگ امریکا برای شناسایی عاملان این افشاگری‌ها تدابیر جدیدی را در دستورکار قرار داده است.

در اقدامی کم‌سابقه، وزارت جنگ امریکا حدود ۵۰ نفر از اعضای ستاد مشترک ارتش این کشور را در چارچوب تحقیقات درباره افشای اطلاعات محرمانه مرتبط با جنگ ایران، تحت آزمایش دروغ‌سنجی قرار داده است. به گزارش شبکه «سی‌بی‌اس نیوز»، این آزمایش‌ها در ماه آگوست انجام شده و افسران نظامی و کارکنان غیرنظامی ستاد مشترک را شامل می‌شود. محور اصلی تحقیقات، شناسایی افرادی بوده که اطلاعات طبقه‌بندی شده درباره وضعیت ذخایر تسلیحات امریکا را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند. منابع این شبکه توضیح دادند که تعداد افرادی که صلاحیت دسترسی به اطلاعات مربوط به مهمات را داشتند، بسیار محدود بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در مورد احتمال وجود فردی که برای یک سازمان اطلاعاتی خارجی کار می‌کند، برانگیخته است. این شبکه گفت که هیچ‌یک از فرماندهان نظامی امریکا در این تست‌ها مردود نشدند.

شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ امریکا بدون اعلام دقیق این موضوع، به‌صورت تلویحی به انجام این تحقیقات اشاره کرد و در بیانیه‌ای گفت: «پنتاگون درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهارنظر نمی‌کند، اما تمامی موارد درز اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به امنیت ملی را با جدیت تمام بررسی و طبق آن عمل می‌کند. حفاظت از اطلاعات محرمانه برای تضمین امنیت امریکا و سلامت نیرو‌های آن‌که در سراسر جهان مستقر هستند، امری اساسی است.»

گستردگی این تحقیقات در شرایطی قابل‌توجه است که پنتاگون در ماه‌های اخیر فشار بر کارکنان برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه را افزایش داده است. انجام آزمایش دروغ‌سنجی برای حدود ۵۰ نفر از کارکنان ستاد مشترک، نشانه‌ای از شدت نگرانی دولت امریکا درباره انتشار اطلاعات مربوط به توان تسلیحاتی این کشور در بحبوحه جنگ علیه ایران محسوب می‌شود.

این اقدام نشان می‌دهد گزارش‌های سی‌ان‌ان و دیگر رسانه‌های امریکایی درباره مصرف حدود ۸۰درصد موشک‌های رهگیر امریکا در جنگ با ایران چندان هم بی‌اساس نبوده است.

پنتاگون از افشای این اسناد نگران است، زیرا انتشار اطلاعات درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی می‌تواند تصویری متفاوت از توان واقعی امریکا در جنگ با ایران ارائه دهد. همچنین، اگر مشخص شود امریکا بخش بزرگی از ذخایر رهگیر خود را در یک جنگ کوتاه مصرف کرده، این پرسش جدی مطرح می‌شود که در صورت وقوع یک جنگ طولانی یا همزمان شدن چند جبهه، آیا این کشور ذخایر کافی برای دفاع از نیرو‌ها و متحدانش خواهد داشت.

علاوه بر این، ترامپ نمی‌خواهد در آستانه انتخابات کنگره، افشای این موضوع به دستاویزی علیه دولت و جمهوری‌خواهان تبدیل شود و منتقدان از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد امریکا در جنگ با ایران استفاده کنند. با این حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد امریکا در رهگیری موشک‌های ایرانی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. نمونه واضح آن را می‌توان در حملات ایران به پایگاه‌های امریکا در اردن دید که شماری از موشک‌ها با عبور از سامانه‌های پدافندی به اهداف خود اصابت کرده و خساراتی به تجهیزات و تأسیسات نظامی امریکا وارد کردند.

ترامپ در هوس حمله به کوه کلنگ

در حالی که ترامپ طی چند ماه گذشته تمرکز خود را از برنامه هسته‌ای ایران به بازگشایی تنگه هرمز معطوف کرده بود، اکنون بار دیگر موضوع هسته‌ای را در دستورکار قرار داده و به دنبال ماجراجویی جدید در این زمینه است. ترامپ بامداد شنبه با تکرار سخنان چند ماه گذشته برای تجاوز دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که ممکن است به زودی به کوه کلنگ در ایران حمله کنیم. ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: «همه تحرکات ایران را می‌دانیم و ضربات سنگینی به آن وارد می‌کنیم.» هرچند اطلاعات دقیقی درباره تأسیسات هسته‌ای مستقر در کوه کلنگ منتشر نشده، اما گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که این تأسیسات در عمق ده‌ها متری زمین قرار دارند و به همین دلیل، هدف قرار دادن و نابودی آنها کار ساده‌ای نخواهد بود.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور امریکا اظهارات خود درباره تنگه هرمز را تکرار کرد و مدعی شد: «کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم و هیچ مین دریایی در این تنگه وجود ندارد. در حال حاضر، گزینه‌های زیادی برای جایگزینی تنگه هرمز وجود دارد و کامیون‌های حامل نفت از طریق سوریه منتقل می‌شوند.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که انتقال زمینی نفت در مقایسه با انتقال دریایی آن بسیار پرهزینه است. از طرفی، ادعای ترامپ برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز در شرایطی است که گزارش‌های رسانه‌ای، تصاویر ماهواره‌ای و رصد تردد کشتی‌ها نشان می‌دهد پس از مسدود شدن تنگه هرمز از سوی ایران، رفت‌وآمد دریایی در این مسیر تقریباً به صفر رسیده و این وضعیت نشان می‌دهد ادعای ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت

به گفته دیپلمات‌ها و براساس متن پیشنهادی که رویترز مشاهده کرده است امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای تصویب کنند که برای نخستین‌بار طی ۲۰ سال، ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. در صورت تصویب، این قطعنامه در ادامه قطعنامه‌ای خواهد بود که در ۱۲ ژوئن سال گذشته به تصویب رسید و در آن ایران به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده، ناقض تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای اعلام شده بود. تصویب قطعنامه‌ای از سوی شورای ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع ایران به شورای امنیت می‌تواند نقطه اوج اختلافات بر سر دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران باشد.

مقامات ارشد ایران بار‌ها هشدار داده‌اند تداوم سیاست‌های خصمانه غرب می‌تواند تهران را به بازنگری در دکترین هسته‌ای خود وادار کند. برخی کارشناسان نیز معتقدند تشدید فشار‌های واشینگتن و ادامه جنگ‌افروزی‌ها در منطقه ممکن است محاسبات ایران را تغییر داده و این کشور را به سمت بازتعریف رویکرد هسته‌ای خود سوق دهد.