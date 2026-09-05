«نه» به طرح کوچ اجباری اسرائیل در غزه

جوان آنلاین: در حالی که وزرای تندروی صهیونیست در تلاشند طرح کوچ اجباری فلسطینیان از غزه را عملیاتی کنند، جنبش حماس این طرح را اقدامی خطرناک و تهدیدآمیز دانسته و درباره پیامد‌های آن برای تشدید آوارگی فلسطینیان هشدار داده است. همزمان، امریکا و کشور‌های اروپایی نیز با اخراج ساکنان غزه مخالفت کرده و هرگونه تغییر اجباری در ساختار جمعیتی این باریکه را رد کردند.

ایتمار بن‌گویر در ادامه برنامه‌های ضد فلسطینی خود که در رأس آنها کوچاندن ساکنان غزه قرار دارد، سازوکاری برای خروج فلسطینیان از غزه پیش‌بینی کرده است که شامل تعیین کشور مقصد، تأمین وضعیت قانونی، صدور مدارک و ویزا، پرداخت هزینه سفر و کمک به اشتغال تا ۲۴ ماه خواهد بود. این طرح با وجود نام‌گذاری به عنوان «مهاجرت داوطلبانه»، در حقیقت بر ایجاد زمینه‌های کوچ اجباری از غزه تمرکز دارد.

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، طرح بن‌گویر را بسیار خطرناک توصیف کرد و از آن با عنوان طرحی یاد کرد که نشان‌دهنده تحولی جدی و تهدیدآمیز برای مردم فلسطین است و تلاش‌هایی از سوی رژیم اشغالگر برای ایجاد شرایط دشوار انسانی در غزه جهت آوارگی مردم خواهد بود. طرح اخیر قرار است یکی از محور‌های اصلی کارزار انتخاباتی بن‌گویر باشد و حزب «عوتصما یهودیت» نیز آن را به عنوان یکی از شروط مشارکت خود در کابینه آینده مطرح خواهد کرد. طبق این طرح، هدف‌گذاری خروج ۲۵۰ هزار فلسطینی در سال نخست، ۱۱/۱ میلیون نفر در سه سال و حدود ۸۶/۱ میلیون نفر در هفت سال آینده است. کشور‌هایی مانند ترکیه، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برخی کشور‌های عربی به عنوان مقاصد بالقوه در این طرح ذکر شده‌اند. با این حال، تاکنون هیچ کشوری برای پذیرش گسترده فلسطینیان غزه اعلام آمادگی نکرده و این مسئله می‌تواند طرح بن‌گویر را به یک شعار انتخاباتی محدود کند. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی پیش‌تر با چند کشور آفریقایی از جمله اتیوپی و کنگو در ارتباط با اخراج و پذیرش فلسطینیان تماس‌هایی داشته که به نتیجه نرسیده است.

واشینگتن از هیچ طرح اخراجی حمایت نمی‌کند

ایده انتقال فلسطینیان از غزه پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۳، چندین بار در محافل سیاسی صهیونیستی و امریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ نیز در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) پیشنهاد جنجالی خود درباره جابه‌جایی ساکنان غزه را ارائه داده بود که با مخالفت شدید کشور‌های عربی مواجه شد. وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به سؤالی در مورد درخواست اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل برای تخلیه غزه به عنوان تنها «راه‌حل» بحران اعلام کرد: «تعهد واشینگتن به «طرح صلح» ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ که سال گذشته «آتش‌بس» را برقرار کرد، حذف‌شدنی نیست.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به الجزیره گفت: «همان‌طور که به صراحت در بند ۱۲ طرح رئیس‌جمهور آمده است، «هیچ‌کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و کسانی که مایل به ترک آنجا هستند، آزاد خواهند بود که این کار را انجام دهند و آزادانه بازگردند. ما مردم را تشویق به ماندن خواهیم کرد و به آنها فرصت ساختن غزه‌ای بهتر را خواهیم داد.»

این سخنگو گفت: «ایالات متحده از هیچ طرح یا پیشنهادی برای جابه‌جایی اجباری، اخراج یا انتقال اجباری جمعیت غزه حمایت نمی‌کند.»

مخالفت اروپا با تغییر ساختار جمعیتی

همچنین کریستیان ویگاند، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت اتحادیه اروپا مطابق قطعنامه ۲۷۳۵ شورای امنیت، هرگونه تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی یا جغرافیایی نوار غزه را رد می‌کند. وی بار دیگر بر حمایت اتحادیه اروپا از یکپارچگی نوار غزه و کرانه باختری از جمله قدس شرقی، تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین و در چارچوب تشکیل کشور فلسطین تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا افزود: «نباید هیچ‌گونه کوچ اجباری ساکنان غزه صورت گیرد. غزه بخش جدایی‌ناپذیر کشور آینده فلسطین است.»

وی طرح بن‌گویر برای خروج ۸۶/۱ میلیون فلسطینی از نوار غزه طی هفت سال تحت عنوان «مهاجرت داوطلبانه» را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار تمرکز بر کاهش تنش به جای تشدید آن شد. در این مورد اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشور باید «بیشتر و قاطعانه‌تر» در قبال بحران انسانی غزه اقدام کند. وی گفت: «من تازگی از این جلسه خارج شده‌ام که درباره غزه با کسانی صحبت می‌کردم که یا در آنجا بوده‌اند یا هنوز آنجا حضور دارند. صادقانه بگویم، آنچه در حال وقوع بوده وحشتناک است.»

تکرار طرح خط زرد این‌بار در غزه

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حال بررسی طرحی برای اجرای الگویی مشابه با مدل جنوب لبنان در بخش‌هایی از نوار غزه است. این طرح بر ورود نیرو‌های بین‌المللی به مناطقی فراتر از «خط زرد» برای خلع سلاح غزه متمرکز است. طرح پیشنهادی اسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم با حمایت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل شامل شناسایی مناطقی در غزه است که خارج از خط زرد قرار دارند و نیرو‌های اسرائیلی در آنجا مستقر نیستند. هدف این است که نیرو‌های بین‌المللی در این مناطق مستقر شده و مسئولیت‌های امنیتی و اداری را برعهده بگیرند. یدیعوت آحارنوت همچنین مدعی شد که هدف طرح مذکور، کنترل توان نیرو‌های بین‌المللی برای خلع سلاح حماس و اداره این مناطق است. این مدل قرار است با هماهنگی ایالات متحده اجرایی شود و ارتش رژیم صهیونیستی بدون عقب‌نشینی واقعی از مناطق مورد نظر از طریق نظارت و سازوکار‌های امنیتی کنترل خود را حفظ خواهد کرد.