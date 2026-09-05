تیم انریکه خیال بردن ندارد 

جوان آنلاین: قهرمان دو دوره متوالی اروپا همچنان در حسرت کسب یک پیروزی در لوشامپیونه مانده و تیمهای رقیب را به درخشش در این فصل امیدوار کرده است.
پاریسنژرمن در سومین بازی فصل خود رودرروی موناکو به میدان رفت و با قبول شکست مقابل شاگردان فلیپه لوئیس، هوادارانش را در پارکدوپرنس شوکه کرد.
بیانگیزگی پاریسیها
در شبی که خبر تمدید قرارداد لوئیز انریکه تا ۲۰۳۰ منتشر شد، پاریسیها باز هم نتوانستند طلسم ناکامی را بشکنند و هر سه امتیاز را از آن خود کنند. بعد از دو بازی خارج از خانه انتظار میرفت مقابل موناکو اولین پیروزی فصل ثبت شود، بهویژه که هواداران در پارکدوپرنس حضور داشتند. بهنظر میرسد شاگردان انریکه بعد از گل نیمه اول مارکینیوش زیادی مغرور شدند و بازیکنان موناکو از این غرور بیجا استفاده کردند. پاریسیها بعد از گلزنی نازینیو و موزاملو، حتی نتوانستند گل مساوی را به ثمر برسانند. جالب اینجاست که پاریسنژرمن ۲۱ شوت به دروازه موناکو زد، اما تیم میهمان تنها با زدن چهار شوت، دو بار دروازه میزبان را باز کرد! حالا موناکو با ۹ امتیاز صدرنشین لوشامپیونه است و غول فرانسه با دو امتیاز در میان تیمهای پایین جدولی جا خوش
کرده است.
پاریسنژرمن دو فصل متوالی قهرمان اروپا شده و قبل از شروع مسابقات لیگ یک فرانسه هم یک جام قهرمانی دیگر را بالای سر برد؛ قهرمانی سوپرکاپ اروپا. مشکل از جایی شروع شد که این تیم در سوپرکاپ فرانسه با یک گل به لانس باخت و در واقع پاریسیها لیگ را با تأثیری منفی از این شکست آغاز کردند. جدالهای دور از خانه با رن و لیل نیز نتیجهای جز تساوی ۲- ۲ در پی نداشت.
مسئولیتپذیری انریکه
لوئیز انریکه مسئولیت شکست پاریسنژرمن را پذیرفت: «این همان چیزی است که همواره میگویم و شکستها سختترین زمان برای مربیان هستند، اما من مسئولیت خود را به عنوان سرمربی میپذیرم. از آنچه دیدم رضایت دارم. واضح است که در ابتدای فصل هستیم و در سطح واقعی خود قرار نداریم. نکات مثبت زیادی دیدم و از نظر من در این بازی شایسته پیروزی بودیم، اما فوتبال همین است. فوتبال گاهی غیرقابل توضیح است و باید آن را پذیرفت. اگر شانس با شما یار نباشد، بازی را از دست میدهید. هر سال چنین مسابقاتی داشتهام و این بازی یکی از همان شبها بود. میخواهم بر ذهنیت بازیکنان تأکید کنم. ما حضور داریم و رقابتهای جذابی پیشرو خواهد بود. در حال حاضر شانس با ما یار نیست، اما باید برای آینده آماده شویم.»
عملکرد درخشان لوئیس
باشگاه موناکو تابستان امسال و درست زمانیکه فیلیپه لوئیس از تیم فلامینگو اخراج شده بود، سکان هدایت تیم را به این مربی سپرد. لوئیس برای اولینبار است که در قاره سبز مربیگری میکند و طبیعتاً رقابت در لیگ فرانسه، آن هم در حضور پاریسنژرمن کار آسانی نخواهد بود. با اینحال کسب سه برد پیدرپی در لوشامپیونه نگاه منفی منتقدان به لوئیس را تغییر داده است. صدرنشین فعلی فرانسه قبل از غلبه بر پاریسنژرمن، تیمهای لوآور و مارسی را نیز شکست داده بود تا موناکو رقیب اصلی پاریسیها در این فصل لقب بگیرد.