جوان آنلاین: کهکشانیها چوب بیدقتیها و فرصتسوزیهایشان را خوردند و اولین شکست این فصل لالیگا را در ورزشگاه لا کارتوخا متحمل شدند. اولین بازی هفته چهارم لالیگا یک نتیجه عجیب به همراه داشت؛ پیروزی یک بر صفر رئالبتیس مقابل رئالمادرید! بعد از سه برد متوالی، هواداران رئال انتظار نداشتند ستارههایشان تا این اندازه ضعیف عمل کنند و در بازی خارج از خانه حتی نتوانند یک گل به ثمر برسانند.
ناکامی ستارهها
رئال تیم برتر میدان بود، ولی با داشتن هفت موقعیت صددرصد گل، دست خالی به مادرید بازگشت. در حالی که همه منتظر بودند شاگردان خوزه مورینیو چهارمین پیروزی فصل را ثبت کنند، این رئالبتیس بود که با تکگل تروی پاروت در دقیقه ۸۱ هر سه امتیاز را به جیب زد. علاوه بر موقعیتهای زیادی که بازیکنان رئال از دست دادند، داور بازی گل دقیقه ۸۷ کارلوس اسپی را مردود اعلام کرد. عملکرد ضعیف مادریدیها توسط کیلیان امباپه تکمیل شد؛ ستاره فرانسوی که از نظر آقایخاص مستحق دریافت توپ طلاست، نتوانست پنالتی دقیقه ۹۴ را گل کند و تیمش را نجات دهد. بعد از این بازی هجمه علیه داوری شروع شد؛ اینکه چرا گل اسپی مردود اعلام شده و چرا ضربه پنالتی امباپه تکرار نشده است! حتی تلویزیون رسمی باشگاه رئالمادرید پای رقیب سنتی را نیز به ماجرا باز کرد: «اگر این اتفاق برای بارسلونا میافتاد، پنالتی تکرار میشد و شاید اگر گل اسپی را بارسلونا به ثمر میرساند، رد نمیشد.»
ناراحتی مورینیو
آقایخاص که در جریان بازی با کارت زرد داور مواجه شده بود، از باخت رئال به شدت ابراز ناراحتی کرد. مورینیو با اینکه به بتیس تبریک گفت، اما شکست را حق شاگردانش ندانست: «به رئالبتیس تبریک میگویم، آنها برای مساوی بازی کردند و به جایزه بزرگ رسیدند. در فوتبال گاهی اوقات شکست میخورید و هرگز دلیلش را نمیفهمید. اگر بازی با نتیجه تساوی تمام میشد، باز هم ناراحت میشدیم، چون لیاقت بهتر از اینها را داشتیم. بنابراین تصور کنید بعد از شکست چه حسی داریم. به بازیکنانم گفتم در این بازی سادهلوح بودید، چراکه در برخی صحنهها، خطاهایی وجود دارد که طبق کتاب قانون، کاملاً مستحق کارت زرد هستند، اما بازیکنان ما نتوانستند کاری کنند که حریف به خاطر آنها کارت بگیرد. اجازه بدهید یک مثال بزنم؛ در همان دقیقه اول بازی، بازیکن بتیس روی پای فده والورده رفت. رفتن روی پای بازیکن، طبق قانون، یک کارت زرد کاملاً واضح است. والورده چه کار کرد؛ سرپا ماند و حتی روی زمین هم نیفتاد. در طرف مقابل، بازیکنان بتیس برای هر خطایی آنقدر اغراق میکردند که انگار واقعاً به آمبولانس نیاز دارند و به همین دلیل بهنظرم باهوشتر از ما بودند. بتیس چند ضدحمله داشت که طبیعی است، اما بازی متعلق به مادرید بود. آمار را ندیدهام، اما میتوانم تصور کنم که موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم. شوتهای زیادی به سمت دروازه داشتیم. دروازهبان آنها سه سیو فوقالعاده داشت. تعویضهایی که انجام دادم به این دلیل نبود که از تیم راضی نبودم، بلکه به خاطر بازیکنانی بود که کارت زرد داشتند.»
سرمربی رئالمادرید از عملکرد کارلوس اسپی، بازیکن جوان و تازهوارد تیم تعریف کرد: «اسپی بازیکنی است که برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه وارد زمین میشود و یک گل فوقالعاده به ثمر میرساند. او بازیکن مهمی برای ماست، پسری با استعداد و پتانسیل بسیار زیاد است و روزبهروز بهتر خواهد شد، چون متواضع، سختکوش و مشتاق یادگیری است. کاملاً از عملکردش راضی هستم.»