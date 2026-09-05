جوان آنلاین: هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز گذشته با میزبانی تراکتور از گل‌گهر در تبریز آغاز شد، امروز با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود. بازی‌های امروز ساعت ۱۸:۴۵ با میزبانی پیکان از صنعت نفت آبادان استارت می‌خورد و در ادامه سه دیدار سپاهان- استقلال خوزستان، چادرملو اردکان- شمس‌آذر قزوین و آلومینیوم اراک-استقلال به‌طور همزمان ساعت ۱۹ برگزار می‌شود.

بی‌تردید حساس‌ترین دیدار امروز، مصاف استقلال با آلومینیوم در اراک است، تیمی که صرفاً با دو گل کمتر، یک پله پایین‌تر از آبی‌پوشان پایتخت در رده سوم جدول جای گرفته است. شاگردان پیروز قربانی که طی پنج هفته اخیر صرفاً در بازی‌های خارج از خانه موفق به برد شدند و بازی‌های خانگی خود را با تساوی به پایان بردند، عصر امروز میزبان استقلالی هستند که در اندیشه پاره کردن نوار تساوی‌های متوالی است، خصوصاً که دو تساوی اخیر مقابل فولاد و پرسپولیس، فاصله این تیم را با تراکتور صدرنشین افزایش داده است. اما کسب نتیجه در اراک کار ساده‌ای نیست، خصوصاً که پرسپولیس در دربی ثابت کرد باز کردن قفل دروازه استقلال غیرممکن نیست، اما آنچه در آستانه بازی با آلومینیوم هواداران استقلال را نگران کرده، بیش از آنکه باز شدن قفل دروازه حبیب فرعباسی باشد، عدم حضور صالح حردانی در میدان است. کاپیتان استقلال که گویی مورد غضب سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفته است. سرمربی آبی‌پوشان تهرانی که پیش‌تر با نیمکت‌نشین کردن کوشکی ثابت کرده بود حفظ نظم در اردوی تیم تا چه اندازه برایش حائز اهمیت است، کاپیتان تیمش (حردانی) را موقتاً اخراج کرده و تاجرنیا نیز تأکید کرده از هر تصمیمی که کادرفنی بگیرد، حمایت می‌کند و با این حساب بعید است که حردانی مجوز بازی برابر آلومینیوم را دریافت کند. مسئله‌ای که می‌تواند خبر خوبی برای خط حمله تیم میزبان باشد. خط حمله استقلال و آلومینیوم با هشت گل زده شرایط یکسانی دارند، اما دفاع اراکی‌ها با سه گل خورده شکننده‌تر از دفاع استقلال که تنها یک گل در دربی دریافت کرده نشان داده، اما با توجه به تغییرات اخیر باید دید استحکام این دفاع در اراک هم حفظ می‌شود یا بعد از تیم تارتار، نوبت به پیروز قربانی است که آمار گل‌های خورده تیم اسبق خود را تغییر دهد.

استقلال به‌رغم از دست دادن چهار امتیاز حساس در دو هفته گذشته توانسته روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند، اما بدون شک عصر امروز کار دشواری مقابل شاگردان قربانی دارد. تیمی که در بهترین فرم خود قرار دارد و با برتری هفته گذشته برابر گل‌گهر، خود را به جمع سه تیم برتر لیگ رسانده و بعید است که به سادگی از خیر جایگاهی که بدان دست یافته بگذرد.

سپاهان که این فصل نتوانسته چهره یک مدعی را از خود به نمایش بگذارد، با کسب هفت امتیاز از دو برد، دو باخت و یک مساوی در رده ششم جدول جای گرفته، با تفاضل گل کمتر از فجر و بهتر از گل‌گهر. شاگردان نویدکیا فصل را با برتری مقابل چادرملو آغاز کردند، اما در ادامه متحمل دو باخت متوالی مقابل تراکتور و استقلال شدند. هرچند که نوار ناکامی‌های این تیم هفته چهارم با برتری مقابل گل‌گهر پاره شد، اما تساوی هفته گذشته برابر نفت در آبادان ثابت کرد این تیم هنوز برای رسیدن به شرایط ایده‌آل کار دارد. با وجود این زردپوشان اصفهانی برای آنکه بیش از این از کورس قهرمانی عقب نمانند، چاره‌ای جز برتری مقابل استقلال خوزستان ندارند، تیمی که با کسب تنها سه امتیاز از سه تساوی و سه باخت در قعر جدول (رده هفدهم) جا خوش کرده است. البته شاگردان خلیفه‌اصل بعد از دو شکست متوالی و سنگین مقابل آلومینیوم و پرسپولیس، نوار باخت‌های خود را پاره کردند، اما اسیر تساوی‌های متوالی شدند. ولی شاید انگیزه مصاف با سپاهانی که دیگر چهره یک مدعی را ندارد، بتواند شرایط این تیم را تغییر دهد. هرچند که بی‌شک سپاهان هم امیدوار است قبل از آنکه خیلی دیر شود، با استفاده از امتیاز میزبانی و شرایط نه‌چندان جالب حریف قعرنشین، تکانی به جایگاه خود در جدول رده‌بندی بدهد.