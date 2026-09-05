کد خبر: 1377822
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
فریدون حسن

استقلال هوای بختیاری‌زاده را داشته باشد 

استقلال هوای بختیاری‌زاده را داشته باشد  مبارزه با بازیکن‌سالاری رؤیای دست‌نیافتنی فوتبال ایران است، رؤیایی که هرچند برخی در طول تاریخ فوتبال کشورمان سعی در محقق کردن آن داشتند، اما راه به جایی نبردند. بزرگ‌ترین‌شان مرحوم پرویز دهداری بود که همه خوب می‌دانیم تا زمانی که زنده بود، فوتبال چه معامله‌ای با او کرد و وقتی رفت ناگهان شد معلم اخلاق!

مبارزه با بازیکن‌سالاری رؤیای دست‌نیافتنی فوتبال ایران است، رؤیایی که هرچند برخی در طول تاریخ فوتبال کشورمان سعی در محقق کردن آن داشتند، اما راه به جایی نبردند. بزرگ‌ترین‌شان مرحوم پرویز دهداری بود که همه خوب می‌دانیم تا زمانی که زنده بود، فوتبال چه معامله‌ای با او کرد و وقتی رفت ناگهان شد معلم اخلاق!
این روزها، اما یک نفر پیدا شده که می‌خواهد این تابو را بشکند. یک نفر که با وجود تمام محدودیت‌هایی که تیمش به سبب سوءمدیریت‌های گذشته و امروز تحمل می‌کند، حاضر نیست به برخی بازیکنان باج بدهد که هر کار دلشان خواست انجام دهند. حرف از سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی جوان و موفق استقلال است که سفت‌وسخت پای اهداف خود در استقلال ایستاده و اجازه نمی‌دهد کسی در کارش دخالت کند و نمی‌گذارد بازیکنی هرچند نامدار خللی در نظم تیم او به وجود آورد. 
بختیاری‌زاده، علیرضا کوشکی را به‌عنوان یک بازیکن جوان، خوش‌تکنیک و آینده‌دار محروم کرد، چون این بازیکن فقط کمی احساس غرور کرده بود و بختیاری‌زاده بلافاصله بازیکن جوانش را چوب زد تا حواسش باشد که اگر امروز نامی برای خود دست‌وپا کرده و دیده می‌شود از کنار نام بزرگ استقلال است و وقتی بخواهد با بی‌انضباطی به استقلال ضربه بزند، آن‌وقت جایی در تیم نخواهد داشت. این، اما پایان کار نبود و امروز سرمربی جوان و موفق استقلال کاپیتان دوم تیمش را هم محروم کرده است. 
صالح حردانی تصور می‌کرد با چهار هفته کاپیتانی و تغییر قیافه ظاهری بزرگ شده و حتی می‌تواند روی حرف سرمربی حرف بزند، اما سهراب بختیاری‌زاده با محروم کردن او نشان داد حرف اول و آخر را در استقلال او می‌زند و اگر کسی جز این فکر کند باید برود پی کارش؛ یک اقدام درست که جلوی زیاده‌خواهی بازیکنان را می‌گیرد. بازیکنانی که تصور می‌کنند بزرگ شده‌اند و هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند انجام دهند. در این میان پادرمیانی برخی جای تأمل دارد، کسانی که دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند، غافل از اینکه با این کار صلابت سرمربی را از بین می‌برند. البته نباید از بعضی شیطنت‌ها هم غافل ماند، برخی که نمی‌خواهند سهراب در استقلال موفق باشد. 
به‌طور حتم امروز هیچ کس دلسوزتر از سهراب بختیاری‌زاده برای استقلال نیست، مردی که تا اینجای کار خوب نتیجه گرفته و با وجود تمام کمبود‌ها و محرومیت‌ها تیمی یکدست و قابل‌احترام و پیروز را به لیگ معرفی کرده است. اما اگر بختیاری‌زاده در این کار تنها بماند، خیلی زود همین دایه‌های مهربان‌تر از مادر و همین بازیکنان خودبزرگ‌بین کمر به نابودی او خواهند بست. کاری که با بزرگان فوتبال و اساتید بختیاری‌زاده کرده‌اند. 
باشگاه استقلال اعلام کرده سفت‌وسخت پشت تصمیمات سرمربی خود ایستاده و آنها را تأیید می‌کند که اقدامی کاملاً درست و در راستای مبارزه با بازیکن‌سالاری است. اما باید دید که باشگاه تا کجا از بختیاری‌زاده حمایت می‌کند. به‌هر حال سابقه تاریخی نشان می‌دهد این‌گونه اقدامات هر چند ابتدا با به‌به و چه‌چه اطرافیان مواجه می‌شود، اما خیلی زود با خیانت همین آدم‌ها شکست می‌خورد. سهراب بختیاری‌زاده با قدرت کارش را در استقلال انجام می‌دهد؛ تا اینجای کار هم که موفق بوده، فقط باید آرزو کنیم که فوتبال ایران این مربی جوان و موفق را قربانی باندبازی‌ها، بازیکن‌سالاری و دلالی‌های حاکم بر خود نکند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ایران ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

چراغی که تا ابد روشن ماند

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار