یوسف تیموری در جشن ۱۰ سالگی برنامه رادیویی «شش نقطه»:

جوان آنلاین: بازیگر سینما و تلویزیون در جشن دهمین سال تولد «شش نقطه» رادیو تهران تأکید کرد که روایت زندگی و توانمندیهای افراد نابینا نباید تنها به رادیو محدود شود و تلویزیون و سینما نیز باید سهم بیشتری در معرفی ظرفیتهای این جامعه داشته باشند.
جشن دهمین سال تولد برنامه «شش نقطه» رادیو تهران با حضور مدیران رسانه، مسئولان، هنرمندان و اعضای جامعه نابینایان در انجمن نابینایان ایران برگزار شد؛ برنامهای که طی یک دهه، تلاش کرده است صدای توانمندیها، مطالبات و تجربههای جامعه نابینایان را به گوش مخاطبان برساند.
«شش نقطه» که نام خود را از شش نقطه خط بریل گرفته است، در طول یک دهه فعالیت تلاش کرده جامعه نابینایان را نه صرفاً به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان بخشی از فرآیند تولید و روایت رسانهای به رسمیت بشناسد.
رضا کوچکزاده، مدیر رادیو تهران گفت: این مراسم فرصتی برای مرور یک دهه فعالیت «شش نقطه» و نقش این برنامه در ارتباط رسانهای با جامعه نابینایان است. این برنامه در سالهای فعالیت خود تلاش کرده است ظرفیتهای جامعه نابینایان را در تولید محتوای رسانهای به کار گیرد و زمینه حضور فعالتر این جامعه در رادیو را فراهم کند.
تورج توانا، مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران، نیز بیان کرد: «شش نقطه» در طول فعالیت خود با پرداختن به موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و روزمره افراد دارای آسیب بینایی، تلاش کرده تصویری واقعیتر از زندگی این جامعه ارائه کند.
اشکان آذرماسوله، مجری و سردبیر «شش نقطه»، از چهرههای اصلی این برنامه است؛ برنامهای که یکی از ویژگیهای متمایز آن، مشارکت مستقیم افراد دارای آسیب بینایی در فرآیند تولید است.
منصور شادکام، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، در این مراسم با اشاره به فعالیتهای این انجمن گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۷۶ نفر عضو انجمن هستند و این مجموعه در سالهای اخیر با راهاندازی ۱۵ کتابخانه دیجیتال در کشور و تولید ۱۵ هزار کتاب صوتی، برای افزایش دسترسی جامعه نابینایان به منابع فرهنگی و اطلاعاتی تلاش کرده است.
وی «شش نقطه» را الگویی مناسب برای سایر شبکههای رادیویی دانست و بر ضرورت افزایش برنامههای اختصاصی برای جامعه نابینایان تأکید کرد. شادکام همچنین حضور خود نابینایان در فرآیند تولید برنامه را یکی از نقاط قوت «شش نقطه» دانست و گفت حدود ۹۰ درصد این برنامه توسط افراد دارای آسیب بینایی تولید میشود.
منوچهر هادی، کارگردان و بازیگر و عضو هیئت امنای انجمن نابینایان ایران، نیز در این مراسم از تجربهای شخصی گفت که نگاه او را به توانایی افراد نابینا در درک تصویر تغییر داده است. او روایت کرد که فردی نابینا به او گفته یکی از فیلمهایش را ۱۰ بار دیده است؛ موضوعی که در ابتدا برای هادی عجیب بود، اما توضیحات دقیق آن فرد درباره جزئیات فیلم نشان داد که افراد نابینا میتوانند از طریق شنیدن، تصویر و فضای یک اثر را با دقت قابل توجهی در ذهن خود بازسازی کنند.
یوسف تیموری، بازیگر، نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت حضور اجتماعی افراد نابینا، برنامههایی مانند «شش نقطه» را فرصتی برای معرفی توانمندیها و الگوهای موفق این جامعه دانست و گفت این موضوع باید فراتر از رادیو برود و به تلویزیون و سینما نیز راه پیدا کند.
وی افزود: در فیلمها و سریالها باید روایتهای بیشتری از زندگی افراد نابینا، مسائل، توانمندیها و موفقیتهای آنان دیده شود تا جامعه شناخت دقیقتر و واقعیتری از این قشر پیدا کند.
تیموری تأکید کرد برنامههایی مانند «شش نقطه» میتوانند نگاه جامعه را نسبت به افراد دارای آسیب بینایی تغییر دهند و زمینهای برای معرفی تواناییهایی فراهم کنند که شاید کمتر دیده شدهاند.
افروز صفاییفر، مدیرکل پیشگیری از معلولیتها و تلفیق اجتماعی، با تأکید بر ضرورت مناسبسازی جامعه برای حضور همه افراد، دسترسپذیری فضای مجازی، امکانات شهری، معابر و حتی منازل را ضروری دانست. او اشتغال را یکی از مهمترین مطالبات جامعه افراد دارای معلولیت عنوان کرد و با اشاره به سهم سهدرصدی اشتغال، بر ضرورت تغییر نگاه برخی دستگاهها نسبت به استخدام افراد نابینا تأکید کرد.
محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز محور سخنان خود را «دسترسپذیری» قرار داد و تأکید کرد دسترسی افراد دارای معلولیت به حقوق شهروندی، امتیاز یا لطف نیست، بلکه حقی قانونی است. او اختصاص منابع کافی در بودجههای سنواتی، اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و نظارت جدیتر بر اجرای تکالیف قانونی را ضروری دانست و تأکید کرد تحقق عدالت اجتماعی در قبال افراد دارای معلولیت نباید در حد شعار باقی بماند.