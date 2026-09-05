درگیری‌های شدیدی میان نیرو‌های مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در محور الکدحه در غرب استان تعز ادامه دارد و این درگیری‌ها با تبادل آتش توپخانه و استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین همراه است.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه‌های عربی، درگیری‌های شدیدی میان نیرو‌های مسلح یمن و شبه‌نظامیان وابسته به عربستان در محور الکدحه در غرب استان تعز جریان دارد.

به گزارش ایرنا، این درگیری‌ها با تبادل آتش توپخانه و استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین همراه شده است.

همچنین گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های شدید میان دو طرف در مناطق الکدحه و الطویر حکایت دارد.

این تحولات در حالی رخ داده است که درگیری‌ها در جبهه‌های غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن ادامه دارد.

رسانه‌های عربی در روز‌های اخیر نیز از تشدید درگیری‌ها در جبهه‌های تعز و حملات متقابل در منطقه المخا خبر داده‌اند.