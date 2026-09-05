جوان آنلاین: معاونت برونمرزی سازمان صداوسیما در قالب یک پروژه همکاری بینالمللی، ساخت اولین اثر نمایشی مشترک خود با کشور ترکیه را بهتهیهکنندگی محسن علیاکبری و کارگردانی مهرداد غفارزاده کلید میزند.
این مینیسریال که در ۸ قسمت ساخته میشود، «شکوفههای زیتون» نام دارد، ازسوی ادارهکل تولیدات نمایشی معاونت برونمرزی رسانه ملی طراحی و وارد مرحله اجرا شده است.
«شکوفههای زیتون» با مشارکت ۵۰ درصدی ایران و ترکیه تولید میشود و ترکیبی از بازیگران ایرانی و ترکیهای، با هدایت مهرداد غفارزاده، نویسنده و کارگردان ایرانی آثاری، چون «گیرنده»، «دریا و ماهی پرنده» و... مقابل دوربین آن خواهند رفت.
داستان «شکوفههای زیتون» مبتنیبر استنادهای تاریخی، به سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ در سرزمین فلسطین بازمیگردد و دوران خروج انگلیسیها و جایگزینی یهودیان در این منطقه را روایت میکند.
طبق برنامهریزیهای انجامشده، تصویربرداری این اثر که قرار است در کشور ترکیه انجام شود، از اواسط مهرماه شروع خواهد شد و علاوهبر پخش از شبکههای معاونت برونمرزی و سیمای رسانه ملی، در ترکیه نیز پخش تلویزیونی خواهد داشت.
محسن علیاکبری، تهیهکننده باسابقه ایرانی که سوابقی همچون ساخت «مریم مقدس»، «مردان آنجلس» و «خاطرات مرد ناتمام» را در کنار دیگر آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی در کارنامه دارد، مسئولیت تهیهکنندگی این پروژه تاریخی بینالمللی را بر عهده گرفته است.