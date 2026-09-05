جوان آنلاین: علاقه‌مندان برای شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ می‌توانند در سایت جشنواره ثبت نام کنند. فعالان سینمای مستند برای ثبت نام به نشانی panel.irandocfest.ir مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» بر دو موضوع رهبری شهید و ایران (جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان) تمرکز ویژه دارد و بخش‌های آن عبارتند از مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی «ایران»، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخش‌های غیررقابتی (ملی و بین‌الملل)، رویداد‌های پژوهشی و آموزشی، بزرگداشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. مهلت ثبت نام برای حضور در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» تمدید شد

علاقه‌مندان برای شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت نام در پرتال جشنواره را دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، علاقه‌مندان برای شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا پایان روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ می‌توانند در سایت جشنواره ثبت نام کنند. فعالان سینمای مستند برای ثبت نام به نشانی panel.irandocfest.ir مراجعه کنند.

بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» بر دو موضوع رهبری شهید و ایران (جنگ دوازده روزه، جنگ رمضان) تمرکز ویژه دارد و بخش‌های آن عبارتند از مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی «ایران»، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخش‌های غیررقابتی (ملی و بین‌الملل)، رویداد‌های پژوهشی و آموزشی، بزرگداشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.