رئیس جمهور صربستان اعلام کرد که اگر حزب حاکم کشورش در انتخابات زودهنگام پارلمانی پیروز شود، از سمت ریاست جمهوری استعفا داده و برای نخست وزیری نامزد خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان امروز شنبه اعلام کرد که اگر حزب حاکم این کشور در انتخابات زودهنگام پارلمانی که قرار است در ۲۵ اکتبر برگزار شود، پیروز شود، از سمت ریاست جمهوری استعفا خواهد داد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور صربستان در ادامه اضافه کرد که اگر وی از تصدی ریاست جمهوری استعفا دهد، برای نخست وزیری نامزد خواهد شد.

این انتخابات پس از بیش از یک سال اعتراضات گسترده دانشجویی به بهانه فساد و فرو ریختن سقف ایستگاه قطار نووی ساد در نوامبر ۲۰۲۴ که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شد، برگزار می‌شود.