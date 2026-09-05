کد خبر: 1377804
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
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تکذیب ابهام در روند رسیدگی و اجرای حکم قصاص متهم پرونده قتل در بابلسر

3 رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به پیگیری‌های قضایی برای پرونده قتل در یکی از کافه‌های بابلسر گفت: پس از طی تمامی تشریفات قانونی، حکم قصاص محکوم ۳۰ ساله اجرا شد.

جوان آنلاین: عباس پوریانی بیان داشت: در حادثه قتل که ناشی از یک درگیری لحظه‌ای و بدون خصومت قبلی در یکی از کافه‌های شهرستان بابلسر بود، با معرفی خودکار متهم به اداره آگاهی بابلسر در صبح روز بعد از وقوع جرم، پرونده وارد فرآیند رسیدگی شد. پرونده متهم با استناد به مستندات متقن از جمله فیلم دوربین‌های مداربسته، نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم، در دادسرا و سپس شعبه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از تأیید دیوان عالی کشور، حکم قصاص صادر شد.

بهمهر، به گزارش ئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در مرحله اول اجرای حکم به تاریخ ۱۸ خرداد سال جاری به لحاظ فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم و صفر، دادستانی بابلسر درخواست استمهال از اولیای دم جهت تعویق اجرای حکم و جلب رضایت اولیای دم را مطرح کرد.

وی خاطر نشان کرد: در پی این اقدام، مسئولان شهر و خانواده متهم با تلاش مستمر جهت اصلاح ذات‌البین و مذاکره با اولیای دم، موفق شدند با احترام به ایام عزای محرم و صفر، مهلتی دوماهه برای آنها فراهم کنند. علیرغم تلاش‌های دوباره دادستان و مسئولین ذی‌ربط جهت اخذ رضایت کامل، با توجه به عدم اعلام رضایت از سوی مادر مقتول، روند اجرای حکم ادامه یافت.

پوریانی در پایان گفت: در نهایت، پس از فراهم شدن تمهیدات لازم، حکم قصاص نفس حبیب (علی) میررضایی در ساعت ۴:۳۰ بامداد هفته گذشته در محل زندان و با رعایت تمامی موازین قانونی به مرحله اجرا درآمد.

وی تأکید کرد: تمامی مراحل از مرحله رسیدگی در دادسرا تا اجرای حکم، با شفافیت کامل و بر اساس موازین شرعی و قانونی طی شده است.

برچسب ها: حکم قصاص ، بابلسر ، قتل
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