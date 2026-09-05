ادامه یورش نظامیان صهیونیستی به جنوب سوریه

جوان آنلاین: در همین راستا، شبکه خبری روسیا الیوم به نقل از منابع محلی گزارش داد یک یگان نظامی به روستای الرومانیه یورش برد و پس از ایجاد ایستبازرسی موقت در داخل یکی از محلههای مسکونی این روستا، عملیات تفتیش از راهگذران را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، امروز همچنین یک یگان نظامی دیگر متشکل از پنج خودرو وارد روستای «الاصبح» در حومه قنیطره شد و ایستبازرسی موقت برای تفتیش از رهگذران ایجاد کرد.
یورشهای نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه به ویژه در مناطق جنوبی این کشور، از زمان سقوط دولت اسد در آذر ۱۴۰۳، ادامه دارد.