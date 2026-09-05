مسکو تعطیلی «خانه روسیه» در آلمان را مصداق جنگ ترکیبی توصیف کرد

جوان آنلاین: از راشاتودی، سفارت روسیه در نروژ در بیانیه‌ای تصمیم آلمان برای تعطیلی «خانه روسیه» در برلین را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، سفارت روسیه در نروژ، تصمیم آلمان برای تعطیلی خانه روسیه را نمونه‌ای آشکار از جنگ ترکیبی علیه این کشور توصیف کرد.

روابط روسیه و آلمان پس از اتهام برلین علیه مسکو درباره تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ/هاله به‌شدت متشنج شده است.

مقام‌های آلمانی می‌گویند در ۴ اوت ۲۰۲۶ (۱۳ مرداد) یک پهپاد مجهز به مواد منفجره در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ/هاله پیدا شد. این پهپاد پیش از آنکه بتواند خسارتی ایجاد کند، شناسایی و خنثی شد.

دولت آلمان در اول سپتامبر (۱۰ شهریور) اعلام کرد که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، روسیه را مسوول سازمان‌دهی این عملیات می‌داند و آن را بخشی از فعالیت‌های «جنگ ترکیبی» علیه آلمان تلقی می‌کند.

پس از این اتهامات، برلین مجموعه‌ای از اقدامات را علیه روسیه اعلام کرد که از جمله آنها: تعطیلی کنسولگری عمومی روسیه در شهر بن، پایان دادن به فعالیت «خانه روسیه» در برلین، احضار سفیر روسیه و حمایت از اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه افراد و نهاد‌های روسیه بود.

«خانه روسیه» در برلین یک مرکز فرهنگی روسیه است که توسط نهاد روسی روس‌سوترودنیچستوو اداره می‌شود. اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز این نهاد را در چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه قرار داده بود.

روسیه اتهامات آلمان درباره دست داشتن مسکو در حمله لایپزیگ را رد کرده و اقدامات برلین را خصمانه دانسته است.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرده تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و «خانه روسیه» در برلین به منزله اقدامی در جهت تخریب کامل روابط روسیه و آلمان است.

در همین حال، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت واکنش مسکو متناسب خواهد بود، اما روسیه در شرایط فعلی قصد ندارد سفارت آلمان را تعطیل کند.

از سوی دیگر، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، موضع بسیار تندتری اتخاذ کرد و تهدید کرد تأسیسات نظامی و صنعتی تولیدکننده سلاح برای اوکراین، حتی در برلین، می‌توانند هدف قرار گیرند.