تغییر معاون سیاسی استاندار تهران؛ معاون جدید از شمیران آمد

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان روز شنبه در حکمی حسین توکلی کجانی فرماندار شهرستان شمیرانات را به عنوان معاون سیاسی خود منصوب کرد.

به گزارش ایرنا، در این حکم بر اجرای سیاست‌های عمومی دولت، نظارت بر فرآیند انتخابات، اجرای دقیق قوانین انتخاباتی و تقویت تعامل و هماهنگی با مجموعه‌های مرتبط تأکید شده است.

همچنین استاندار تهران از معاون خود پیگیری و اجرای سیاست‌های عمومی دولت در حوزه‌های سیاسی، نظارت بر انتخابات و اجرای صحیح قوانین انتخاباتی، تعامل مؤثر با احزاب و تشکل‌های سیاسی را خواستار شده است.

پیش از این «حسین کاغذلو» با سوابقی، چون فرمانداری شهرستان ورامین و قدس، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران بود.

همچنین معتمدیان در حکم دیگری محمدرضا یزدان یار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شمیرانات را به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب کرد.

معاون استاندار تهران و سرپرست فرمانداری شمیرانات منصوب شدند

شهرستان شمیرانات شمالی‌ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه‌های البرز مرکزی قرار گرفته است.

این شهرستان از ۲ بخش لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است.

شهرستان شمیرانات در شمال به استان مازندران و استان البرز و نیز از جنوب به شهرستان‌های تهران و پردیس و دماوند همسایه است.