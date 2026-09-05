نتانیاهو: هیچ بازسازی در غزه انجام نخواهد شد

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرد که هیچ بازسازی در غزه انجام نخواهد شد، مگر آنکه ابتدا سلاح از دست حماس گرفته شود.

نتانیاهو درباره قطر نیز گفت: «من نه‌تنها به قطر حمله کردم، بلکه در جریان جنگ آن را بمباران کردم و آنها نیز به من حمله کردند. تمام قضیه قطر ترفند بزرگ نیست شبیه یک فریب بزرگ است: قطر کشوری دشمن است، با این حال هیچ چیز را در این‌جا بر ما تحمیل نکرده است.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به ادعای تلاش برای ترور پسرش، یائیر نتانیاهو، گفت: «چاره‌ای جز تأیید وقوع این تلاش ندارم؛ اوضاع خطرناک بود و سرویس‌های امنیتی به‌سرعت وارد عمل شدند. علت رخ دادن این اتفاق، رفتار‌های غیرمسئولانه بعضی روزنامه‌نگار‌ها بود که محل دقیق اقامت وی را لحظه به لحظه لو دادند؛ از آدرس و تصویر آپارتمان تا شماره طبقه و شماره واحد.»