جوان آنلاین: بر اساس صورت مالی منتشرشده شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس در سامانه کدال، این گروه در سال ۱۴۰۴ موفق شد رکورد جدیدی در میزان فروش محصولات خود به ثبت برساند و فروش خود را به ۹۳۱ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، این میزان فروش در مقایسه با سال ۱۴۰۳، حاکی از رشد ۵۶.۴ درصدی است؛ این در حالی است که در سال گذشته کشور درگیر دو جنگ تحمیلی بود و صنعت پتروشیمی نیز از شرایط جنگی آسیب دید و حدود دو ماه از سال، فعالیت این صنعت بهطور کامل تحت تأثیر این شرایط قرار داشت.
نکته قابل توجه در عملکرد هلدینگ خلیجفارس این است که افزایش فروش این گروه صرفاً به رشد ریالی و دلاری درآمدهای فروش محدود نبوده و میزان تولید محصولات نیز در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.
بر این اساس، هلدینگ خلیجفارس با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، هم در بخش فروش و هم در بخش تولید، عملکردی بالاتر از سال قبل ثبت کرده است.