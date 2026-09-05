جوان آنلاین: روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان روز شنبه در بیانیه‌ای که در اختیار ایرنا قرار گرفت، آورده است: در پی انتشار برخی اخبار و مطالب کذب در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به مراکز و تأسیسات هسته‌ای استان اصفهان، به اطلاع مردم شریف و بصیر استان می‌رساند که این خبر از اساس کذب بوده و هیچ‌گونه حمله‌ای از سوی رژیم صهیونیستی یا آمریکا به تأسیسات هسته‌ای اصفهان در این خبر ادعایی صورت نگرفته است.

در قسمت دیگر این بیانیه آمده است: انتشار چنین مطالبی در شرایط حساس کنونی، نمونه‌ای از تلاش جریان‌های معاند برای ایجاد التهاب، تشویش افکار عمومی و برهم زدن آرامش روانی مردم است؛ موضوعی که با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و بازنشر اخبار فاقد منبع معتبر دنبال می‌شود.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان ضمن تکذیب قاطع این شایعه، از عموم مردم درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی و حوادث احتمالی را صرفاً از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دریافت کرده و از بازنشر مطالب تأییدنشده، تصاویر قدیمی و اخبار غیر رسمی با منابع نامعتبر خودداری کنند.

در بند دیگر این بیانیه، سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان امنیت و آرامش مردم را خط قرمز حافظان امنیت کشور دانست و افزود: دستگاه‌های مسوول با هوشیاری و اشراف کامل، تحولات و تحرکات احتمالی را از سوی بدخواهان این آب و خاک رصد می‌کنند و از مردم شریف، آگاه و همیشه هوشیار استان اصفهان انتظار می‌رود با حفظ آرامش و هوشیاری رسانه‌ای، اجازه ندهند شایعات و اخبار جعلی، زمینه‌ساز نگرانی و تشویش در جامعه شود.