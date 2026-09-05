کد خبر: 1377757
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
سیاست » اخبار کلی

عارف: برای جنگ اقتصادی برنامه داریم/دنبال افزایش مبلغ کالابرگ در هفته‌های آتی هستیم

عارف معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اقتصاد و سرمایه اجتماعی ابران را هدف قرار داده است، گفت: دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد و تأمین معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد.

رجوان آنلاین: محمدرضا عارف در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی و آیین شکرانه راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال، با اشاره به شکست توطئه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام سلطه به سرکردگی آمریکا برای تسلیم یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، گفت: راهبرد ایران در دهه‌های اخیر براساس نگاه رهبر شهید انقلاب، استفاده حداکثری از فناوری‌های پیشرفته برای تأمین نیازهای کشور و مردم منطقه بوده است و امروز دنیا متوجه شده «چماق هسته‌ای» دروغی بیش نبود که رژیم صهیونیستی مطرح کرد و حنای آنان دیگر رنگی ندارد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: دشمن پس از شکست توطئه‌های خود به رویارویی نظامی مستقیم با ایران روی آورد و تصور می‌کرد مردم به نفع آنها به میدان می‌آیند، اما مردم در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر اشتباه بودن محاسبات غرب را اثبات کردند، در برابر دشمن ایستادند و در نهایت دشمن مجبور شد تقاضای آتش‌بس کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: با این حال، دشمن از راهبرد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران دست نکشید و با الگوبرداری از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به دنبال اجرای نوعی کودتای سیاسی ـ نظامی بود. حوادث دی‌ماه هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرد و بیش از سه هزار جوان از هر دو طرف، چه کسانی که برای دفاع از نظام وارد میدان شدند و چه کسانی که بدون آنکه متوجه باشند به نمایندگی از نظام سلطه عمل کردند، جان باختند.

عارف گفت: چنین حوادثی برای نظامی که پشتوانه مردمی نداشته باشد، کمرشکن است، اما با اتخاذ تدابیری از جمله برگزاری مراسم برای همه جان‌باختگان از سوی دولت و حاکمیت، شهید اعلام کردن همه آنان به‌جز تعداد محدودی و انتشار فهرست جان‌باختگان، توطئه دشمن شکست خورد.

وی با اشاره به آمادگی دولت برای مقابله با جنگی تمام‌عیار تصریح کرد: با شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در روز نخست جنگ رمضان، بزرگ‌ترین ضربه به نظام و ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی و آزادگان جهان وارد شد، اما جامعه بار دیگر ظرفیت فوق‌العاده خود را نشان داد و به برکت خون شهدا، «جبهه خیابان» به‌صورت خودجوش شکل گرفت و مردم حدود ۱۹۰ شب است که در حمایت از نظام و کشور در خیابان‌ها حضور دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: دشمن تصور می‌کرد مانند کودتای ۲۸ مرداد می‌تواند با استفاده از تعدادی اوباش دون‌پایه به اهداف خود برسد، اما این محاسبه نیز غلط بود و سرمایه اجتماعی ارزشمندی به نفع نظام به میدان آمد.

عارف با بیان اینکه دشمن از دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی ناامید شده و اکنون در جبهه اقتصادی و اجتماعی فعال است، تصریح کرد: ما اعتراف می‌کنیم که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، اما در برابر تحریم‌های ظالمانه مقاومت می‌کنیم و مقاوم‌سازی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را پیش برده‌ایم. از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و در کنترل تورم موفق نبوده‌ایم، اما ناامید نیستیم و مطمئن هستیم با همراهی مردم، مشکلات قابل حل است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی افزود: دشمن در کنار جنگ اقتصادی، سرمایه اجتماعی نظام را نیز هدف قرار داده است؛ بنابراین حفظ سرمایه اجتماعی یک ضرورت و به‌نوعی «جهاد اکبر» است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار با شرایط جنگی مواجه بوده است، اظهار کرد: در این شرایط از تأمین معیشت مردم غافل نبوده‌ایم که یکی از نمونه‌های آن اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی است. قرار بود متناسب با افزایش قیمت اجناس، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد و ما دِین خود را فراموش نکرده‌ایم. رئیس‌جمهوری و من چندبار بابت این مسئله از مردم عذرخواهی کرده‌ایم و امیدواریم در هفته‌های آینده این هدف را محقق کنیم.

عارف ادامه داد: معتقدیم وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم. تصور دشمن این است که با تحریم و محاصره می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی ایران را ببندد و نظام را به زانو درآورد، اما ما مرزهای جدید آبی، خاکی و ریلی به اندازه کافی داریم و نگران نیستیم. دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد، زیرا ابزاری جز تحریم‌های خشن و ظالمانه‌ای که پیش‌تر نیز اجرا کرده، در اختیار ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت‌هایی که کشور در دو جنگ اخیر از خود نشان داد، گفت: توان کشور در بخش اقتصادی نیز در این دو جنگ به اثبات رسید. بخش خصوصی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دادند و در کمک به دولت و کشور نمره قبولی گرفتند. مردم نیز با کنترل میزان خرید خود با دولت همراهی کردند و فروشگاه‌ها پر از کالا بود.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، جنگ اقتصادی ، اعتبار کالابرگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار