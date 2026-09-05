وزش باد نسبتا شدید در تهران

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، از اواخر وقت یکشنبه (۱۵ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید گاهی با احتمال گرد و خاک از بعد از ظهر، دوشنبه (۱۶ شهریور) در مناطق شمالی بهویژه در ارتفاعات بالادست و طی روز سه شنبه (۱۷ شهریور) در سطح استان گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید موقتی و رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
امروز افزایش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۱۵ شهریور) صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۶ شهریور) کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعتها وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.