افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی تهران

جوان آنلاین: محمد مهدی رضازاده روز شنبه با اشاره به اعلام پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر اجرای طرح برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به مدت سه روز (۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریورماه)، معاینه فنی سرویس مدارس و همچنین افزایش سفرهای تابستانی در روزهای پایانی شهریور، اظهار داشت: با توجه به ضرورت انجام معاینه فنی پیش از سفر برای اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودرو، برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی و نیز اهمیت انجام معاینه فنی سرویس مدارس همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، این ستاد به منظور تسهیل در ارائه خدمات، ساعت کاری کلیه مراکز را از تاریخ ۱۴ شهریورماه به مدت حداقل یک ساعت (بنا بر میزان تقاضا) افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، وی در خصوص ساعت کاری جدید مراکز تا پایان شهریورماه افزود: ساعت کاری مراکز از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ خواهد بود و این مراکز به مدت ۱۱ ساعت آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند ضمن اینکه پایان ساعت کاری مراکز محدود به ساعت ۱۸ نمی‌شود و در صورت مراجعه متقاضی به هر یک از مراکز، تا پذیرش آخرین خودرو، ساعت کاری آن مرکز ادامه خواهد یافت.