جوان آنلاین: امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش عضویابان برتر ارتش که با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولان در ستاد ارتش برگزار شد، با اشاره به اهمیت جذب نیروی انسانی باکیفیت، اظهار کرد: مهمترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است چراکه انسانهای برخوردار از ویژگیهای کیفی، میتوانند موجبات رشد سازمانها را فراهم آورد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مهمترین عنصر در ارتقاء توان رزم ارتش نیز انسانها است، خاطرنشان کرد: نیروی انسانی پاک و مومن میتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. ما انسانهای کیفی بسیار خوبی تا امروز داشتهایم، همین افراد بودند که در ۸ سال دفاع مقدس، در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح، ایستادند و سبب شدند که علیرغم وجود تحریمها، ارتش روی پای خود بایستد و با فراهمآوری امکانات مورد نیاز، ماموریت اصلی خود را که دفاع از تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی است، انجام دهد.
امیر دریادار سیاری با تاکید بر اهمیت بهرهگیری از نیروی انسانی کیفی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: لازمه دستیابی به نیروی انسانی کیفی، پیدا کردن انسانهای مستعد است، یعنی باید بتوانیم افراد برخوردار از علم و دانش را شناسایی و جذب کنیم. در این مسیر، استعدادیابی بسیار مهم است و میتواند نیروی انسانی با شاخصههای مطلوب ما را فراهم کند.
امیر دریادار سیاری در ادامه، ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود را توفیق ایران اسلامی خواند و تصریح کرد. ما در جنگهای اخیر موفق عمل کردیم، دلیلش هم ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف پیش بینی شده خود بود. در دوران ۸ سال دفاع مقدس هم همین اتفاق افتاد، آن زمان دشمن اعلام کرده بود که یک روزه خرمشهر را فتح کرده و ظرف ۷ روز به میدان آزادی تهران میرسد ولی ۳۴ روز در خرمشهز گرفتار شد؛ این یعنی شکست تمام راهبردهای دشمن.
وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ ارادهها و تحمل سختیهاست و ما در این زمینه، بسیار موفق عمل کردهایم، گفت: ما باید به خود ببالیم و بدانیم که امروز کسی در مقابل ما قرار گرفته که تمام تجهیزات و فناوریهای جهان را در اختیار دارد. ما باید سرمان را بالا بگیریم که در برابر چنین دشمنی ایستادهایم.