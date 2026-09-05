جوان آنلاین: در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۰ در وضعیت قابلقبول اما در آستانه وضعیت ناسالم برای گروههای حساس جامعه قرار دارد.
تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۰ روز هوای قابلقبول، ۲۴ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۲ روز هوای پاک و ۲ روز هوای ناسالم برای همه گروهها داشته است.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابلقبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.