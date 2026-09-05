جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی با مرور حوادث تحمیلی دشمنان علیه ملت ایران طی سالهای گذشته، اظهار داشت: بسیاری از کودتاها، تغییرات، تحولات و حتی انقلابها تسلیم جریان سلطه میشد، یا از یک مجموعه انقلابی به مجموعهای وابسته تبدیل میشد که صرفاً نمایشی از انقلابیگری را به اجرا درمیآورد و یا سرنگون میشد. در خصوص انقلاب اسلامی نیز این راهبرد از سوی دشمن دنبال شد، آنان از همان ماههای نخست، با تحمیل درگیریهای ناخواسته و بهانههای مختلف، طرح شعارهایی مدرن و موردپسند غرب چون حقوق بشر، آزادی و مساوات از سوی گروهی خاص در پی تسلیم انقلاب اسلامی بودند، اما انقلاب دوم ملت ایران یعنی ۱۳ آبان، این پرونده را بست.
وی افزود: نظام سلطه پس از این شکست، پرونده بزرگتری را که همان سرنگونی حکومت و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود گشود. انقلاب اسلامی بر ۲ سرمایه مهم استوار بود؛ نخست، ارزشهای حاکم بر انقلاب و نظام معنوی آن و دوم، تمدن بزرگ ایرانی. نماد و نمود این دو سرمایه را میتوان در شخصیت امام راحل مشاهده کرد؛ چه در دوران پیش از انقلاب و چه پس از آن، بهویژه در تعیین نوع حکومت و برگزاری همهپرسی در فروردین ۱۳۵۸.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به کودتاهای مختلفی که دشمن از ابتدای انقلاب در دست اجرا داشته است، گفت: با شکست در این مسیر، نظام سلطه به سمت نیروهای نیابتی خود در منطقه رفت؛ صدام، شاید مناسبترین نیروی نیابتی برای تحقق منویات ابرقدرت غرب و شرق بود، زیرا رژیم بعث عراق، از یک سو ظاهری چپگرایانه داشت و از سوی دیگر، به ارتجاع عرب و منابع مالی آن وابسته بود و از حمایت و پشتوانه غرب و شرق نیز برخوردار میشد.
عارف خاطر نشان کرد: بنگرید که تمام نیروهای غرب، شرق و ارتجاع عرب، پشتسر رژیم بعثی قرار گرفتند اما نظامی در تضاد با منافع استکبار است دست از آرمانهای خویش برنداشت.
وی گفت: پس از مدتی، شاید تا اوایل دهه ۷۰ که دشمن از رودررویی و جنگهای تحمیلی دستاوردی به دست نیاورد، به سمت مسائل اجتماعی متمایل شد و احساس کردند که زمینه برای فروپاشی اجتماعی آماده است. چرا که حوادث و رویدادهایی که در دهههای ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در کشور شاهد بودیم، شکل و شمایلی داشت که گویی اعتراض، نظر، بحث، مسائل منطقهای، مسائل قومیتی و محرومیت است، اما در عمل، درگیر کردن مردم و اقوام با یکدیگر بود، در حالی که یکی از مزیتهای برجسته کشور ما، تنوع قومیتی بوده و هست.
معاون اول رئیسجمهور گفت: این وضعیت را با شیطنتها و کمک نیروهای وابستهشان، به تهدید ملی تبدیل کردند. درگیریها و اتفاقاتی که رخ داد، هزینههای بسیاری داشت؛ از جمله رو در رو شدن دو جوان ایرانی که یکی به نمایندگی از نظام سلطه و بدون اینکه بعضاً خودش متوجه باشد و دیگری در پوشش دفاع از آرمانهای کشور بود؛ اما برای ما، این یک باخت بود که جوان خود را از دست میدادیم.
عارف با تاکید بر اینکه امروز دنیا متوجه شده است که چماق هستهای، دروغی بیش نبوده است، افزود: راهبرد ما که راهبردی منبعث از انقلاب و مردم ماست، این است که باید از تمامی فناوریهای پیشرفته، حداکثر استفاده را در جهت منافع و نیازهای مردم خودمان و منطقه انجام دهیم.
وی تاکید کرد: موضوع هستهای از سوی رژیم غاصبی مطرح شد که خود به هیچ معاهده و قاعده بینالمللی و جهانی پایبند نیست.
دولت و قانون باید تسهیلگر باشند
راهبرد جمهوری اسلامی ایران رسیدن به قلههای رفیع علم و فناوریهای پیشرفته است
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه راهبرد جمهوری اسلامی ایران رسیدن به قلههای رفیع علم و فناوریهای پیشرفته است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن به خیال خودش در روز نخست جنگ پرونده سران و بخش دفاعی را میبندد، در روز دوم مردم به میدان میآیند و کار را تمام میکند. اما مردم ما کاری کردند کارستان، این تحلیلها و محاسبات غلط غرب که از ابتدای انقلاب، غرب را گرفتار کرده بود و بهتدریج و در گذر زمان، دروغ بودن تحلیلها و نظراتشان رسوا میشد، اینجا هم بار دیگر رسوا شد.
وی با تاکید بر اینکه دشمن از روزهای ششم و هفتم، اصرار بر آتشبس داشت که در روز دوازدهم وارد توقف آتش شدیم، تصریح کرد: در این ۱۲ روز، برخلاف تحلیلهای قبل، جوانان دانشمند ما و فناوران باانگیزه و بانشاط ما در جبهه میدانداری کردند و مردم در پشت جبهه، همه به میدان آمدند و جبهه جدیدی از خدمت باز شد.
عارف گفت: در زمان جنگ، مصرف مردم هیچ تغییری نکرد. در روز شنبه، فروشگاههای زنجیرهای ۲۰ درصد کالا را بیشتر فروخته بودند. جالب این است که روز یکشنبه ۱۲ درصد زیر متوسط بود و در طول هفته، فروش فروشگاهها با هفتههای قبل برابری میکرد، که این موضوع نشان از عظمت مردم ایران دارد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و محوریت دادن به بخش خصوصی، گفت: راهبرد ما تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی است، ما نیاز به تسهیلگری داریم؛ حالا چه به صورت مقطعی و موردی در یک روستا، یک شهر، چه جایگاهی که دولت باید داشته باشد. در این راستا، قانون نیز باید تسهیلگر باشد و نهادهای خصوصی باید میدان داری کنند.
معاون اول رئیسجمهور که در دومین جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی سخن میگفت، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن موفقیتی به دست نیاورد اما از راهبرد فروپاشی و سرنگونی دست بر نداشت، و به نوعی کودتای سیاسی و نظامی را دنبال کرد، از ۲۸ مرداد ۳۲ الگو گرفت. حوادث دی بسیار سنگین بود و بیش از سه هزار نفر از جوانان ما از دست رفتند. چه این طرف خیابان چه آن طرف، جوان ایرانی است.
عارف تاکید کرد: با تدبیر امام شهید، برای اولین بار لیست کشتهشدگان را اعلام کردیم. پیش از آن اعدادی که دشمن اعلام کرده بود بالای ۳۰ هزار نفر بود و شبکههای ضد انقلاب هم یکدیگر را تایید میکردند، گروهی در داخل هم میگفتند نکند همان ۳۶ هزار نفر درست است! در ادامه مراسم ترحیم توسط دولت و حاکمیت برای تمام کشتهشدگان برگزار شد، و همه جز عده قلیلی شهید تلقی شدند و این توطئه نیز خنثی شد.
وی با تشریح آنچه در اسفند سال گذشته بر ملت ایران تحت عنوان جنگ ۴۰ روزه تحمیل شد، بیان کرد: بعد از حوادث دیماه آمادگی جنگ تمام عیاری را داشتیم، برنامه مقامسازی اقتصاد و پدافند غیرعامل در دیماه ۱۴۰۴ در دولت تصویب شد و در بهمن ابلاغ کردیم.
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: در روز نخست جنگ با شهادت رهبر شهید انقلاب، بزرگترین ضربه به نظام وارد شد اما در نظامی و با مردمی هستیم که ظرفیت فوقالعاده بالای خود را در سالهای پس از انقلاب نشان دادهاند.