نخستین دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس افتتاح شد

آئین افتتاح و بهره برداری مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری با حضور رییس جمهور کشورمان برگزار شد.

جوان آنلاین: پیش از ظهر امروز، آیین افتتاح و بهره برداری مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید «محمد باقری» با حضور مسعود پزشکیان ؛ رئیس جمهور کشورمان ، سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور ، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

فرمانده کل انتظامی کشور در آیین افتتاح نخستین دبیرستان هوشمند پلیس اظهار کرد : خداوند را شاکریم که در چنین روزهایی ( ایام جنگ)، آهنگ سازندگی ، فرهنگ و آموزشی در کشور نه تنها به فراموشی سپرده نشد که سیر صعودی هم گرفت و افتتاح این دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس ،مصداق بارزی از این پیشرفت و پویایی در کشور است .

وی افزود: مفتخریم در شروع جنگ اول ، ساخت و ساز ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی را آغاز و در بازه زمانی ۱۹۰ روز به پایان رساندیم و حتی ، یک روز هم کار تعطیل نشد؛ این مهم ، به منزله اینکه به دشمن نشان دادیم همان گونه که در میدان نبرد و مقاومت ، توانمند و مقتدر هستیم در جبهه و عرصه خدمت هم کوتاه نمی آییم .

فرمانده کل انتظامی کشور با گریزی بر پیشینه ایده ساخت دبیرستان های پلیس ادامه داد: ساخت و ساز دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس با ابلاغ سپهبد شهید باقری آغاز شد و در ادامه با حضور سپهبد شهید موسوی ، آیین کلنگ زنی این پروژه برگزار شد.

سردار رادان بیان کرد: این پروژه در مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع ، در هفت طبقه و مجهز به بهترین امکانات آموزشی برای نوجوانان پسر این مرز و بوم ساخته شد تا فرزندان عزیزمان از این فضای آموزشی بهره مند شوند.

فرمانده کل انتظامی اشاره کرد: نگاه و رویکردجدید پلیس بر اساس معماری پلیس آینده ، جذب را برای آموزش و مهارت افزایی در بازه نوجوانی و جوانی متمرکز تا فرزندان غیور این سرزمین در حوزه زندگی و کار آموزش ببینند.

وی تاکید کرد: نگاه پلیس در حوزه معماری پلیس آینده ، نگاهی رو به جلو و متعالی در تمدن نوین اسلامی و در تراز انقلاب اسلامی است.