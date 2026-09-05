جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم افتتاح دبیرستان پلیس در سالن همایشهای غدیر ، اظهار کرد: باور بنده این است و در تلاش هستیم تا بچههایمان را به گونهای آموزش دهیم تا آن توان و پتانسیلی که دارند به عمل تبدیل کنند.
ویافزود : ما به معادن نفت و گاز و مس و طلا افتخار میکنیم و میگوییم انقدر معدن داریم در حالی که هر کدام از فرزندان این کشور با ارزشتر و قیمتیتر از این معادنی هستند که داریم و به آنها فکر میکنیم.
ویافزود : کافیست توان و پتانسیل این بچهها را به فعلیت تبدیل کنیم، لذا هر کدام از این بچهها میتوانند کاری کنند که خیلی با ارزشتر از معادنی است که داریم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همه شما میدانید که کشورهایی را در جهان داریم که هیچ معدنی ندارند اما ابزارها و فناوریها در هر نقطهای از جهان اختیار مردم است ابزارها و فناوریهایی که انسانها آنها را ساختهاند.
وی گفت : ما اگر بتوانیم روی بچهها را آنگونه سرمایهگذاری کنیم که بدانند ،مهارت پیدا کرده و باور و اعتقاد پیدا کنند که برای کشور و مردمشان تلاش کرده و زندگی کنند، آن وقت با شهادت امثال ما و یا هر کس دیگری، دشمن طمعی در این مملکت و آب و خاک نخواهد توانست داشته باشد.
رئیس جمهور با یاد و خاطره امیران و سرداران شهید کشورمان، بیان کرد: سرلشکر باقری سرلشکر موسوی کسانی هستند که وقتی انسان به یاد آنها فکر میکند دلش میگیرد. باید از صمیمیت صداقت تدبیر و صلابت این عزیزان [ بگوییم]، ولی باور من این است که اگر درست کار کنیم دها هزاران مشابه این بزرگان را میتوانیم دوباره تربیت کنیم و در جامعه برای خدمت به مردم ارائه دهیم.
پزشکیان با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش، اظهار کرد: آموزش و پرورش حیاتیترین و مهمترین بخشی است که بنده به عنوان یک ایرانی آن را درک میکنم و معتقدم ، آموزش و پرورش میتواند مملکت ما را نجات دهد.
رئیسجمهور گفت: در دورههایی که ما آموزش دیدیم، اگر سطح آموزشها بالاتر بود، قطعاً غیر از آن چیزی بودیم که اکنون هستیم. برای مثال، یک ماه آموزش میدیدیم و چنانچه این آموزش طولانیتر و بلندمدتتر بود، قطعاً چیز دیگری میشدیم. بنابراین، اکنون بستر را برای این امر آماده کردهایم و کار اصلی از این به بعد شروع میشود؛ اینکه چگونه تربیت و آموزش دهیم و چگونه یاد بدهیم که فرزندانمان فکر کنند و با یکدیگر کار کنند و اندیشه را به زنجیر نکشیم.
وی افزود: ذهن پویا است و ذهن پویا را نباید به زنجیر کشید. اینکه چگونه این ذهن را هدایت کنیم تا خلاقیت، رحمت، عزت و آن چیزی که در ذهن شکل میگیرد، به ظهور برسد، مربوط به مهارت ماست. عبادت خداوند نیز حرکت به سوی بینهایت است.
پزشکیان ادامه داد: در دعای جوشن کبیر که در شبهای قدر ماه رمضان میخوانیم، صفات خداوند را بیان میکنیم و در آن دعا از خداوند میخواهیم ما را نجات دهد. این راه، یعنی عزت، توانمندی و خلاقیت؛ یعنی دست مظلوم را گرفتن، پناه بیپناهان بودن و به فکر مردم بودن است. کلمات دعای جوشن کبیر، دریایی از عزت و سربلندی است و ما به طرف آن خداوند حرکت میکنیم.
رئیسجمهور عنوان کرد: فرزندان و بچههای ما و خود ما باید اینگونه تعلیم ببینیم و باید تدبیر کنیم که چگونه از همه امکاناتمان نهایت استفاده را ببریم و فرزندانمان را آموزش دهیم که یکبعدی بزرگ نشوند و همهفنحریف تعلیم ببینند. این بستر با تلاشی که در دبیرستان پلیس صورت گرفته، اکنون آماده است. اکنون این ما هستیم که باید طراحی کنیم تا بدانیم چگونه این بستر را مدیریت و آموزش دهیم.
پزشکیان گفت: اعتقاد من این است که اگر همین مدرسه پلیس را درست و با روشها و برنامههای صحیح مدیریت کنیم و به صورت تعاملی رو به جلو حرکت کنیم، این مدرسه میتواند برای کشور نجاتبخش باشد؛ البته به شرط آنکه چهارچوبهای لازم را ببینیم و در برنامههایمان منظور کنیم.
رئیسجمهور افزود: نباید خود را در این چارچوب محدود کنیم و قرار دهیم؛ بلکه به هر نقطهای که برسیم، باید دوباره حرکت کنیم و به قله بالاتر برویم. زندگی یعنی رفتن به سوی اوج و این اوج خدایی است و محدودیتی برای بالاتر رفتن وجود ندارد، زیرا همیشه میتوان بهتر شد.
وی ادامه داد: همیشه میتوان بهتر دید، بهتر فکر کرد، بهتر مدیریت کرد، بهتر کار کرد، هزینهها را کاهش داد و باکیفیتتر بود. همیشه باید حرکت کرد تا بهتر شویم و اگر این دید در فرزندان، بچهها و مدیران ما شکل بگیرد، پویایی و خلاقیت زندگی در جامعه جان میگیرد، لذا اگر این دید در بچههای ما، مدیران ما و آینده ما شکل بگیرد، پویایی و خلاقیت زندگی در جامعه جان پیدا میکند؛ وگرنه تکرار روزمرهها انسان را در همان وضعیت نگه میدارد.
وی تاکید کرد : باید کاری کنیم که پویایی، خلاقیت، همکاری، همدلی و همراهی شکل بگیرد و هر لحظه خودمان را با دنیایی که در حال حرکت است مقایسه کنیم.
رئیسجمهور گفت: ما نباید از کسی عقب بمانیم. شایسته نظام جمهوری اسلامی و مسلمان نیست که از دیگران عقب بماند. عقب ماندن یعنی در قالب قرار گرفتن و ماندن در قالب، یعنی به بت تبدیل شدن.
وی افزود: حضرت ابراهیم(ع) بتشکن بود و در حقیقت، راهی را نشان داد که انسان باید در آن به سوی خداوند حرکت کند. انسان باید با ذهن پویا، آنچه را میبیند تحلیل کند و با برهان، دلیل و منطق بپذیرد یا رد کند. ذهن پویا هر چیزی را بدون اندیشه و تحلیل نمیپذیرد.
پزشکیان ادامه داد: حضرت ابراهیم با نگاه به ستاره، ماه و خورشید، درباره حقیقت آنها اندیشه و تحلیل کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که هیچ کدام، خداوند نیستند و باید به سوی حقیقتی حرکت کرد که همه هستی به طرف او، در حرکت است. این همان راهی است که انسان را از قالبها خارج میکند و به سوی حقیقت، خلاقیت، پویایی و کمال میبرد.
رئیسجمهور عنوان کرد: حضرت ابراهیم (ع) پس از این مسیر، راهی را نشان داد که در آن بتشکنی، خلاقیت، پویایی، مهارت زندگی، زیبایی، هنر و دستگیری از دیگران قرار دارد. هر یک از این ویژگیها را که در نظر بگیریم، انسان میتواند به سوی آن حرکت کند، هرچند رسیدن به بینهایت ممکن نیست؛ زیرا خداوند بینهایت است.
وی بیان کرد: نباید به وضعیتی که ایجاد شده قانع شویم. هر لحظه میتوان این وضعیت را شکست، یک قدم جلوتر رفت و آن را بهتر کرد. این به معنای کوچک دانستن کاری که انجام گرفته نیست؛ بلکه کار بزرگی انجام شده است، اما میتوان بهتر از این نیز عمل کرد.
پزشکیان گفت: اینکه بتوانیم فکر کنیم که میتوانیم بهتر شویم، راه حرکت را باز میکند؛ باید تلاش کنیم هزینهها را کاهش دهیم، کیفیت را افزایش دهیم، کارآمد و اثربخش باشیم، توانمندی خود را باور کنیم و با یکدیگر همراه شویم.
رئیسجمهور افزود: ما باید همافزا شویم. به جای اینکه با یکدیگر دعوا کنیم و تصور کنیم یا باید یکدیگر را قبول کنیم یا قبول نکنیم، باید یاد بگیریم که فکرها و اندیشهها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به هم کمک کنیم. نباید تصور کنیم که فقط باید یک نفر دستور بدهد و دیگران اطاعت کنند؛ اینجاست که کار را خراب میکنیم.
وی ادامه داد: همه میتوانند به ما کمک کنند و هرکس در جایگاهی که قرار دارد، میتواند بخشی از مسیر را به پیش ببرد. آنچه امروز دنیا در برابر قرنها و هزارههای گذشته به دست آورده، نشان میدهد که در این ۱۰۰ سال، به اندازه چندین هزار سال علم، دانایی و خلاقیت تولید شده است و در هر لحظه نیز به اندازه هزاران سال، علم و دانش در حال تولید است؛ زیرا استعدادها و ظرفیتها در حال شکوفایی هستند.
پزشکیان اظهار کرد: باید از خیرین، مردم، مدیران، معلمان و همه کسانی که در این راه قدم برداشتهاند، برای ادامه این مسیر استفاده کنیم و مهمتر از همه باور کنیم که مهمترین مرحله، پیشدبستانی و دبستان است.
رئیسجمهور گفت: جوان ما وقتی وارد خیابان میشود و با مشکل مواجه است، مقصر ما هستیم، نه آن جوان. ما نتوانستهایم او را درست آموزش دهیم و نتوانستهایم در او این باور و اعتقاد را ایجاد کنیم که او سازنده این مملکت است، نه ما. گذشته است و آنان باید فردا بیایند و کشور را بسازند. بنابراین، باید این موضوع را بپذیریم و در نگاه خود نسبت به آموزشی که ارائه میدهیم، تجدیدنظر کنیم.
وی افزود: باید دست به دست هم دهیم و در مسیر آموزش، تربیت، پویایی، خلاقیت، همکاری و توانمندسازی نسل آینده حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را به سمت قلههای بالاتر هدایت کنیم و دشمن را در جهت اهداف شوم او، ناامید کنیم.