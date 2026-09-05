جوان آنلاین: عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته جاری، گفت: جلسات علنی مجلس در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت در دستور کار صحن قرار دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت بررسی خواهند کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز در برنامه کاری صحن قرار گرفته است.

گودرزی یادآور شد: نمایندگان در ادامه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی را در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و با اولویت در دستور رسیدگی دارند و به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز خواهند پرداخت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دوازدهم افزود: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده، از دیگر مواردی است که نمایندگان در صحن علنی به آن رسیدگی می‌کنند همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی در برنامه کاری مجلس قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مجلس همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی و گزارش این کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی فعالان اقتصادی مجاز را نیز دنبال خواهد کرد.

وی یادآور شد: بررسی گزارش‌های مربوط به پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی، موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹، لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی نیز در برنامه جلسات علنی مجلس پیش‌بینی شده است و نمایندگان درباره این موارد تصمیم‌گیری خواهند کرد.

گودرزی افزود: گزارش مربوط به لایحه پروتکل اصلاح کنوانسیون حداقل سن ۱۹۷۳ نیز در فهرست موضوعات صحن علنی مجلس قرار دارد.

سؤال از وزیر ارتباطات و تقاضاهای تحقیق و تفحص

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به بخش نظارتی دستور کار مجلس ادامه داد: سؤال علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسات هفته جاری مطرح خواهد شد نمایندگان همچنین تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در تخصیص‌های حوزه آبریز زاینده‌رود طی چهار سال اخیر را بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌دهند؛ تقاضای تحقیق و تفحص از ارزیابی عملکرد بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون نیز با گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن مطرح می‌شود و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها نیز در برنامه کاری نمایندگان قرار گرفته است.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح دوفوریتی استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۴-۵ جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با گزارش کمیسیون عمران و همچنین طرح دوفوریتی الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی درباره مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی، در جلسات علنی هفته جاری مطرح خواهند شد.