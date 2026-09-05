سوال نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه این هفته(۱۵ و ۱۷ شهریورماه) به صورت وبیناری تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح و همچنین رسیدگی به سوال علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز از سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار نمایندگان قرار داد.

به گزارش ایرنا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی ﻃﺮح ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و بررسی گزارش همین کمیسیون در بررسی لایحه اصلاحی قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار نمایندگان در جلسات این هفته مجلس قرار دارد.