طحان نظیف: شورای نگهبان پس از بررسی مجلس درباره طرح نفوذ نظر می دهد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره طرح مقابله با نفوذ با شورای نگهبان مشورت نشده است، البته چنین روالی هم نباید وجود داشته باشد و شورای نگهبان بعد از بررسی‌های مجلس، اعلام نظر خواهد کرد.

جوان آنلاین: هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۴ شهریورماه) در نشست خبری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم. در این جنگ ۴۱ نفر از اعضای شبکه مردمی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان به شهادت رسیدند که از این تعداد ۳۳ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند.

به گزارش مهر، وی در ادامه، بیان کرد: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در مراحل قبل ایراداتی داشت، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف تصریح کرد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی مواجه شد؛ مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، اما از نظر ما این طرح نباید اینگونه بررسی شود. مجلس باید این طرح را اصلاح کند.

وی درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، گفت: این لایحه به شورای نگهبان واصل شده و در اولین جلسه شورا بررسی خواهد شد. البته نظرات و دیدگاه‌های نهادهای مختلف را اخذ کرده‌ایم. ما دو، ۱۰ روز برای بررسی این طرح فرصت داریم.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان با طرح مقابله با نفوذ، گفت: بررسی این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است، بعد از پایان بررسی در مجلس، درباره این موضوع اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: درباره طرح مقابله با نفوذ با شورای نگهبان مشورت نشده است، البته چنین روالی هم نباید وجود داشته باشد و شورای نگهبان بعد از بررسی‌های مجلس، درباره این مصوبه اعلام نظر خواهد کرد.