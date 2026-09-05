جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به مقاله منتشره در یکی از رسانههای اسرائیلی که در آن پیشنهاد شده است از دانشجویان بدهکار به شبکه بانکی برای سربازگیری جهت ادامه جنگ با ایران استفاده شود، نوشت: «آمریکاییها، لطفا فقط یک سؤال از خودتان بپرسید: چرا باید به پسران و دختران شما وعده بخشودگی بدهی بانکی داده شود تا در ازای آن در جنگی بجنگند و کشته شوند که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است؟
وی افزود: «اورشلیم پست» آشکارا دقیقاً درباره همین ابتکار بحث کرده است: استفاده از بدهی وامهای دانشجویی و کارتهای اعتباری جهت سربازگیری از بین آمریکاییهای بدهکار برای اعزام آنها به جبهه جنگ با ایران! این، یعنی جنگ دیگران با استفاده ابزاری از جان و مالیات شما!
بقائی خاطزنشان کرد: اجازه ندهید شما را به پیادهنظام جبهه جنگ و پرداختکننده صورتحساب هزینههای آن تبدیل کنند؛ همان جنگی که هرگز انتخاب شما نبوده است. اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونیشان تبدیل کنند.