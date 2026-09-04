بعد از مدت‌ها، همه از تماشای دربی لذت بردند، این جمله‌ای بود که بسیاری بعد از صد و هفتمین رویارویی سرخابی‌های پایتخت به اشکال مختلف به زبان آوردند، اما حتی دیداری که علاوه بر رضایت تماشاگران، نمره قابل قبولی از سوی برگزارکنندگان این مسابقه نیز گرفت، بدون حاشیه نبود.

نقش جهان، چهارشنبه شب، میزبانی آرامی از سرخابی‌های پایتخت داشت. برخلاف شهرآورد‌های سال‌های اخیر، این‌بار اتفاقات روی سکو‌ها و اطراف زمین چندان پررنگ نبود. البته برخی تماشاگران سعی در به چالش کشیدن حریف با لیزراندازی‌های خود داشتند، اما عمدتاً حاضران در ورزشگاه ترجیح‌شان تشویق تیم خود بود تا سر به سر گذاشتن با تیم مقابل. همین مسئله باعث شد تا نگاه‌ها بیشتر روی فوتبال متمرکز شود و آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد. اما حتی آرام بودن فضای ورزشگاه که تقدیر کمیته انضباطی را نیز به دنبال داشت هم به معنای مختومه شدن کامل دربی بعد از به صدا درآمدن سوت پایان بازی توسط موعود بنیادی‌فر نبود، به‌گونه‌ای که بلافاصله بعد از پایان جدال داخل زمین، نبردی در بیرون از میدان آغاز شد؛ نبردی در قالب اعتراض و شکایت. پرواضح بود که برخلاف رضایت عمومی از عملکرد بنیادی‌فر، نخستین موج اعتراض‌ها و شکایت‌ها گریبان کادر داوری را خواهد گرفت. استقلالی‌ها معتقد بودند تصمیمات قاضی میدان در برخی صحنه‌ها به ضرر آنها بود و همین موضوع باعث شد باشگاه استقلال اعتراض رسمی خود نسبت به قضاوت دربی را مطرح کند. بند عجیب در نامه شکایت از بنیادی‌فر از سوی استقلال، به چک نکردن ناخن بازیکنان پیش از دربی برمی‌گشت. موردی که این تیم با توجه به زخمی شدن گردن آغاسی روی یک صحنه توسط کنعانی‌زادگان بود. کاپیتان پرسپولیس که اتفاقاً استقلال از او هم شکایت کرده است.

البته پرسپولیس هم از صحنه‌ای در محوطه جریمه استقلال به عنوان پنالتی از دست‌رفته یاد کرده و تأکید دارد که در جریان مسابقه باید یک ضربه پنالتی به سود این تیم اعلام می‌شد. اعتراض‌ها و انتقاد‌هایی که سوت‌های بنیادی‌فر را بعد از پایان مسابقه به یکی از موضوعات بحث‌های اصلی دربی ۱۰۷ تبدیل کرده است. اما ماجرا صرفاً به داوری ختم نمی‌شود و یکی از پرونده‌هایی که خیلی زود پس از پایان مسابقه باز شد، شکایت پرسپولیس درباره حضور یاسر آسانی بود. بازیکنی که در بدو ورود به میدان، مقابل هواداران پرسپولیس ایستاد و حرکت معروف «گریه کنید» را انجام داد تا از همان لحظه نخست به جنجالی‌ترین چهره مسابقه تبدیل شود و با به تساوی کشیدن بازی، به کری فوق‌سنگین خود عمل کرده باشد. اما سرخپوشان بلافاصله بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی، شکایتی با عنوان غیرمجاز بودن این بازیکن مطرح کردند تا دربی که قرار بود با سوت پایان تمام شود، همچنان درگیر مسائل حاشیه‌ای خارج از میدان باشد و ادامه‌دار!

این مصاف، اما صحنه‌های دیگری هم خلق کرد؛ از حمایت کامل هواداران دو تیم از کادرفنی و بازیکنان تا رقم خوردن تقسیم امتیاز‌ها و همچنین نارضایتی کوشکی هنگام تعویض. واکنش او بعد از بالا رفتن تابلوی تعویض از چشم اصحاب رسانه دور نماند و خیلی زود به یکی از سوژه‌های حاشیه‌ای تبدیل شد. با این حال، خود کوشکی بعد از مسابقه سعی در مختومه کردن این پرونده داشت که با اشاره به اتفاقات رخ داده، منکر ناراحتی خود هنگام تعویض شد و از رسانه‌ها خواست از این اتفاق حاشیه نسازند. در نهایت، اما دربی ۱۰۷ که شاید از معدود مصاف‌های دو تیم بود که بسیاری از تماشاگران از کیفیت و آرامش آن رضایت داشتند، با تقسیم امتیاز‌های دو تیم و باز شدن قفل دروازه استقلال بعد از چهار هفته، با سوت پایان بنیادی‌فر به پایان رسید. دربی که با وجود به صدا در آمدن سوت پایان آن در نقش جهان، طی روز‌های اخیر هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مشغول مسائل جانبی خارج از میدان کرده است.