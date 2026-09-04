کد خبر: 1377641
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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
آقای دبیر چه می‌کنی؟ 

آسیا را دست‌کم بگیریم، باختیم 

پ با اعلام علیرضا دبیر، تیم‌های کشتی ایران با ترکیب دوم خود راهی رقابت‌های آسیایی ناگویا می‌شوند. با توجه به اینکه کشتی اصلی‌ترین امید کاروان ورزش ایران برای مدال‌آوری در چنین رویداد‌هایی محسوب می‌شود، اعلام این خبر به‌طور قطع برنامه‌ریزی‌های مسئولان کمیته ملی المپیک و رؤیاپردازی‌های آنها را برهم‌زده است. 
فریدون حسن 

با اعلام علیرضا دبیر، تیم‌های کشتی ایران با ترکیب دوم خود راهی رقابت‌های آسیایی ناگویا می‌شوند. با توجه به اینکه کشتی اصلی‌ترین امید کاروان ورزش ایران برای مدال‌آوری در چنین رویداد‌هایی محسوب می‌شود، اعلام این خبر به‌طور قطع برنامه‌ریزی‌های مسئولان کمیته ملی المپیک و رؤیاپردازی‌های آنها را برهم‌زده است. 
اینکه کشتی ایران نیازمند پشتوانه‌سازی و آینده‌نگری است موضوعی است کاملاً درست. ما هم بر این باور هستیم که حتی تیم‌های دوم ایران هم توانایی بالایی دارند، اما نگاه ساده‌انگارانه به بازی‌های آسیایی و توجه صرف به مسابقات جهانی و المپیک به‌طور حتم ثمره خوبی برای کشتی ایران به همراه نخواهد داشت. همین حالا نتایجی که تیم‌های رده‌های سنی در مسابقات مختلف طی چند هفته اخیر کسب کرده‌اند، مؤید این مسئله است. تیم‌هایی که طی سال‌های گذشته همه قهرمان بودند حالا از قله افتاده‌اند، چراکه اخیراً مسئولان فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم‌های ملی متفق‌القول فقط کسب مدال در رقابت‌های جهانی و المپیک را مهم می‌دانند و این‌گونه به کشتی‌گیران القا می‌کنند که کسب مدال و پیروزی در مسابقات قاره‌ای و آسیا و برخی رده‌های سنی ارزشی ندارد. مسئله‌ای که در صحبت‌های علیرضا دبیر هم به‌وضوح بیان شد. این بدترین اتفاق ممکن برای کشتی ایران و بهترین فرصت برای رقبای آسیایی ماست، یعنی همان رقبایی که بعداً رقبای اصلی ما در مسابقات جهانی خواهند بود. 
علیرضا دبیر رسماً اعلام کرد: «برای جامعه کشتی بازی‌های آسیایی خیلی مهم نیست و باید این را قبول کنیم، فوتبال هم این‌گونه است و تیم امید می‌رود. سرمایه‌های ملت در کشتی است و چرا باید تاپ‌های این رشته به ناگویا بروند. من شاید به‌خاطر این کار هزینه بدهم، اما مهم نیست، مهم سرمایه کشتی است که حفظ شود. من تصمیمم را گرفتم و اگر پیش از این نفرات برتر را اعزام کردیم، چون بازی‌های آسیایی بعد از مسابقات جهانی بود. مدال‌های جهانی خیلی مهم است و چه کسی به خاطر دارد که چه کسی مدال طلای بازی‌های آسیایی را گرفته است. المپیک آسیایی تنها نامی برای بزرگ کردن مسابقات آسیایی است. اگر چند نفر از نفرات اصلی را اعزام کردم تنها به‌خاطر شخص احمد دنیامالی و محمود خسروی‌وفاست.»
متأسفانه حرف‌های رئیس فدراسیون کشتی زیر سؤال بردن موفقیت‌های کسب شده از سوی بزرگان ورزش کشور و کشتی در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی است. ستاره‌هایی که یادمان نرفته درخشش آنها باعث سرافرازی ورزش کشور شد، اما متأسفانه از سوی رئیس فدراسیون کشتی «هیچ» تلقی می‌شوند. ضمن اینکه اگر قرار است ورزشکاری صرفاً به خاطر کسب رضایت و خاطر ملوکانه وزیر ورزش یا رئیس کمیته ملی المپیک به رقابت‌های ورزشی اعزام شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 
علیرضا دبیر تأکید می‌کند که تیم‌های دوم آزاد و فرنگی ایران از لحاظ کیفیت و سطح فنی تفاوتی با تیم‌های اول ندارند، اما با وجود چنین ادعایی، تیم اول و ستاره‌های کشتی ایران قطعاً تفاوتی آشکار با تیم‌های دوم دارند و به‌طور حتم شانس مدال‌آوری تیم‌های دوم پایین‌تر از تیم‌های اول خواهد بود. ضمن اینکه باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشیم که کشور‌های آسیایی قدرتمندی در کشتی هستند که هم در مسابقات جهانی و هم در رقابت‌های قاره‌ای رقبای اصلی ایران محسوب می‌شوند و همیشه حتی ستاره‌های کشتی ایران را با چالش روبه‌رو کرده‌اند. 
اقدام فدراسیون کشتی در پایین اعلام کردن سطح رقابت‌ها در بازی‌های آسیایی به هیچ عنوان حرفه‌ای نیست. باید توجه داشت که رقبای آسیایی کشتی ایران در همین مسابقات حاضر می‌شوند و خود را آماده رقابت‌های مهم‌تر می‌کنند و اینکه رئیس فدراسیون کشتی سطح این مسابقات را پایین اعلام کند به نظر نوعی خودبزرگ‌بینی است. اینکه ما آسیا را حساب نکنیم و صرفاً به کسب مدال در مسابقات جهانی فکر کنیم، یک اشتباه راهبردی است. حقیقت این است که دست‌کم گرفتن کشتی آسیا یک باخت وحشتناک برای کشتی ایران خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تیم ملی ، کشتی ، ایران
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