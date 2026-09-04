زهر چشم از هند

جوان آنلاین: پیروزی مقتدرانه در بازی افتتاحیه قهرمانی آسیا، نگرانی هندیها از رویارویی با شاگردان روبرتو پیاتزا را افزایش داد.
تیمملی والیبال ایران در نخستین دیدار از رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ رودرروی نیوزیلند ایستاد و با پیروزی ۳ بر صفر در فوکوئوکا، برای حریفان بعدی خود در مسیر کسب عنوان قهرمانی قاره کهن و رسیدن به سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۸ خط و نشان کشید. جدال دوم بلندقامتان کشورمان با تیمملی هند، بامداد فردا برگزار میشود.
پیروزی قابل انتظار
تقابل با نیوزیلند در گام نخست بازی آسانی بود و ثبت پیروزی ۳ بر صفر هیچکس را متعجب نساخت. صبح دیروز تیمملی والیبال کشورمان ماراتن قهرمانی آسیا را استارت زد و در سه ست متوالی (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۲۲) نیوزیلند را از پیشرو برداشت. در برتری کامل ایران نسبت به این تیم، همین بس که نیوزیلندیها تازه در ست سوم بود که توانستند بیش از ۲۰ امتیاز از تیم پیاتزا بگیرند، والا در ستهای اول و دوم فقط ۱۵ و ۱۲ امتیاز کسب کردند. بازگشت امین اسماعیلنژاد به ترکیب تیمملی و عهدهدار شدن مسئولیت کاپیتانی از نکات مهم بازی روز گذشته بود. اسماعیلنژاد که قبل از جهانی ۲۰۲۵ مصدوم شد و یک سال از ترکیب تیمملی دور مانده بود، در مصاف با نیوزیلند ۱۱ امتیاز به دست آورد و امتیازآورترین مهره پیاتزا در بازی نخست بود. با این عملکرد، کاپیتان تیمملی به جمع بازیکنان هزار امتیازی والیبال ایران پیوست.
استفاده از همه نفرات
سرمربی ایتالیایی حضور همه بازیکنان در زمین را یک مزیت بزرگ برای تیمملی عنوان کرد. روبرتو پیاتزا با اشاره به اینکه همه نفرات مقابل نیوزیلند به میدان رفتند، گفت: «این آغاز مسابقات قهرمانی است و ما در ست اول خیلی خوب شروع کردیم. حریف نیز در سرویس اشتباهاتی داشت، ولی ما از همان ابتدا در جریان بازی بودیم. به بچهها گفتم تمرکزمان را روی خودمان بگذاریم و خیلی ساده به جزئیات فکر کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، میتوانیم مقابل قویترین تیمها هم مقاومت کنیم. ست دوم برای ما راحتتر بود و به همین دلیل شروع به استفاده از تعویضها کردم. در ست سوم باید از ابتدا خیلی بهتر عمل میکردیم. در امتیاز ۴ بر یک، فرصت داشتیم به امتیاز پنجم برسیم، اما پاس رضا به مبین به توپ مناسبی تبدیل نشد و مبین نتوانست راهحلی پیدا کند. پس از آن در دریافت دچار مشکل شدیم و کمکم اعتمادبهنفس خود را در زمین از دست دادیم. در پایان، علی حقپرست و محمد یکبار دیگر امتیازهای مهمی برای رسیدن به نتیجه به دست آوردند و در نهایت مسابقه را ۳ بر صفر به سود خود تمام کردیم. این موضوع مهم است که در این بازی همه بازیکنان بازی کردند. تیم واقعاً فقط مجموعهای از بازیکنان منفرد نیست و همه بازیکنان باید در کنار یکدیگر برای تیم تلاش کنند.»
بازی تمرینی
پوریا حسینخانزاده، دریافتکننده قدرتی تیمملی جدال با نیوزیلند را یک بازی تمرینی خوب خواند: «این مسابقه بازی زیاد سختی برای تیم ملی والیبال ایران نبود. بازیکنان بیشتر روی هدف تیم تمرکز داشتند که بتوانند این تورنمنت را خوب شروع کنند و به نظرم تیم ایران خوب بازی کرد. هدف تیم ایران یک چیز دیگر است و مسابقه با نیوزیلند کمک کرد تمرین خوبی برای رسیدن به هدف اصلی داشته باشیم. همیشه صد خود را میگذاریم که بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.»
قدرت ایران
آنتونیو گونزالس، سرمربی تیمملی والیبال نیوزیلند ضمن اذعان به قدرت والیبال ایران، با اشاره به غیبت ۱۰ ساله این تیم در قهرمانی آسیا اظهار داشت: «آنچه در این بازی رخ داد، برای ما بسیار سخت بود. در ست اول و دوم واقعاً نتوانستیم بازی خودمان را پیدا کنیم، اما در ست سوم کمی بهتر ظاهر شدیم. ایران کشوری است که در والیبال کاملاً قدرتمند است و به همین دلیل، بازی مقابل این تیم همیشه سخت خواهد بود. این نخستین حضور نیوزیلند در قهرمانی آسیا از سال ۲۰۱۶ است و تجربهای کاملاً تازه محسوب میشود. تلاش میکنیم بهترین عملکرد خود را داشته باشیم و مقابل هر تیمی که قرار میگیریم، با تمام توان رقابت کنیم و فشار بیاوریم. در این مسابقات ژاپن، ایران و یک تیم دیگر میتوانند برای کسب سکو رقابت کنند، به همین دلیل انتظار رقابت خوبی از این تیمها داریم.»