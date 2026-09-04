جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابعی گزارش داد که تلآویو در حال بررسی یک طرح اولیه برای آزمودن یک مدل منطقهای در نوار غزه، مشابه مدلی است که در جنوب لبنان اجرا میشود. البته این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
بر اساس این طرح که توسط یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مطرح شده و مورد حمایت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر قرار گرفته، بررسیهایی در جریان است تا مناطقی در غزه که در محدوده «خط زرد» قرار ندارند و نیروهای صهیونیستی در آن مستقر نیستند، مشخص شود تا نیروهای بینالمللی برای پاکسازی آنها از زیرساختهای جنبش مقاومت اسلامی حماس و جلوگیری از بازگشت عناصر آن و بر عهده گرفتن وظایف حکومتی در آنجا وارد شوند.
این طرح اولیه تصریح میکند که اجرای این مدل با هماهنگی آمریکا دنبال میشود و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق نظارت، همچنان بر مناطق هدف مسلط باقی بماند و در واقع نیروهایش از این مناطق عقبنشینی نخواهند کرد.
طبق گفته این منابع، هدف از این آزمایش، سنجش توانایی نیروهای بینالمللی برای بر عهده گرفتن وظایف امنیتی و اداری و پاکسازی مناطق از زیرساختهای حماس است.
این طرح با پیچیدگیهای بیشتری نسبت به مدل اجرا شده در جنوب لبنان روبروست، بهویژه که یک نهاد حاکمِ مورد توافق در غزه که بتواند مدیریت امور غیرنظامیان را بر عهده بگیرد، وجود ندارد.
رژیم صهیونیستی در ماه ژوئیه یک پروژه آزمایشی را در رفح تصویب کرده بود که بر بازگرداندن خدمات اساسی، ارائه کمکهای بشردوستانه و ایجاد مسکن موقت متمرکز بود؛ اما مدل کنونی که مطرح شده، بیشتر بر جنبه امنیتی و پاکسازی مناطق از زیرساختهای حماس متمرکز است.
ارائه این طرح پس از بازدید نتانیاهو از یک پایگاه ارتش صهیونیستی در نزدیکی «خط زرد» در غزه صورت گرفت. نتانیاهو در آنجا گفت که رژیم صهیونیستی حدود ۶۰ درصد غزه را تحت کنترل دارد و از این خط عقبنشینی نخواهد کرد.