کد خبر: 1377606
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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ملوانان ناو آبراهام لینکلن از گفتگو با رسانه‌ها منع شدند 

آبراهام لینکلن روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که ملوانان ناو آبراهام لینکلن که از چهارشنبه در سواحل تایلند پهلو گرفته است، از گفتگو با رسانه‌ها درباره اوضاع سخت حاکم بر این ناو طی شش ماه گذشته منع شده‌اند. 

جوان آنلاین:  روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که پس از پهلو گرفتن ناو آمریکایی آبراهام لینکلن در سواحل تایلند، برخی از ملوانان این ناو اعلام کردند که اجازه گفتگو با رسانه‌ها در خصوص شرایط حاکم بر این ناو طی شش ماه گذشته را ندارند.

در همین رابطه وبگاه راشا تودی اعلام کرد که ناو هواپیمابر آمریکایی یو.اس.اس آبراهام لینکلن هنگام پهلو گرفتن در بندر «لام چابانگ» تایلند باعث شگفتی عمومی شد، چرا که از دماغه تا پایین ناو پوشیده از زنگ‌زدگی بود.

کارشناسان می‌گویند این وضعیت برای کشتی‌ که بیش از شش ماه بدون توقف در دریا بوده، قابل انتظار است. آن‌ها تأکید کردند که رفع زنگ‌زدگی در حین عملیات‌های رزمی امکان‌پذیر نیست و برای پاک‌سازی کامل آن، حدود ۳۰ روز تعمیرات نیاز است.

کارل شوستر، ناخدای سابق نیروی دریایی آمریکا افزود که خدمه در طول این توقف ۷ روزه، اقدامات اولویت‌دار را انجام خواهند داد که بر دماغه کشتی که بیشترین آسیب را از خوردگی دیده، متمرکز خواهد بود. وی هشدار داد که زنگ‌زدگی «شبیه به یک بیماری مسری» است و باید پیش از آنکه بدنه کشتی را ضعیف کند، در مراحل اولیه مهار شود.

ناو هواپیمابر «یو.اس.اس آبراهام لینکلن» ۲۸۶ روز پیاپی را در دریا سپری کرد که شامل عملیات‌های رزمی و محاصره علیه ایران در خاورمیانه بوده است.

گزارش‌های رسانه ای به مشکلات روانی و کمبود تدارکات در میان اعضای خدمه این ناو پرداخته بودند، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت شتاب زده این اخبار را رد کرده و گفت که عملیات این ناو«به اندازه کافی طولانی نبوده است».

برچسب ها: آبراهام لینکلن ، ناو ، امریکا
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