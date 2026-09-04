جوان آنلاین: در پی دریافت گزارشی مبنی بر خرابکاری، پلیس به طور ویژه در حال بررسی حمله مشکوک به یک پست برق دیگر در وایسوایلر در نزدیکی آخن است.

سخنگوی پلیس گفت که نامه‌ای دریافت کرده‌اند که مسئولیت تلاش برای خرابکاری در پست برق در دورماگن را بر عهده گرفته و در آن به حادثه دیگری نیز اشاره شده است. مأموران در محل حضور دارند و در حال بررسی وجود هرگونه شی مشکوک در وایسوایلر هستند.

در نامه‌ای که مسئولیت این حمله بر عهده گرفته شده به چندین حمله در ایالت‌های نوردراین-وستفالن و براندنبورگ اشاره شده است.

گمان می‌رود نویسنده این نامه مردی اهل گِوِلسبرگ در ناحیه انِپه-روهر باشد. در حال حاضر عملیات جستجوی گسترده‌ای برای یافتن وی در جریان است.

در نامه‌ای که مسئولیت این حمله بر عهده گرفته شده است، انگیزه این حمله مبارزه با سوخت‌های فسیلی ذکر شده است. پلیس در این مورد اظهار نظری نکرده است. شب گذشته یک رهگذر اشیائی مشکوک را در یک پست برق در دورماگن، بین کلن و دوسلدورف، کشف کرد و پلیس را مطلع ساخت.

به گفته پلیس، این دستگاه‌ها شبیه دستگاه‌های مشکوکی هستند که افراد ناشناس اخیراً برای حمله به کابل‌های خطوط برق هوایی در برگهایم در نزدیکی کلن استفاده کردند و در نتیجه چندین واحد نیروگاه را خاموش کردند. پلیس این حادثه را به عنوان یک اقدام خرابکارانه طبقه‌بندی می‌کند.

در نیدرزاکسن، پلیس از شب گذشته در حال بازرسی از یک پست برق دیگر در گاندرکسی، در منطقه اولدنبورگ، بوده است.

یک گشت پلیس ساعت ۳ بامداد در آنجا «کشفی» انجام داد که سخنگوی پلیس در ابتدا از ارائه جزئیات بیشتر در مورد آن خودداری کرد. مأموران بیشتری برای کمک به تحقیقات فراخوانده شدند و یک بالگرد نیز در یک نقطه مستقر شد.

پلیس همچنین در حال بررسی سایر پست‌های برق در منطقه اطراف است تا ببیند آیا اشیاء مشکوک مشابهی در آنجا قرار داده شده است یا خیر. تاکنون، به جز پست برق در برگهایم در نزدیکی کلن، هیچ خسارتی گزارش نشده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده دستگاه‌های پرتاب موشک‌های دست‌ساز در این مناطق کشف شده است. بنا به گزارش‌ها، این کیت‌ها حاوی تایمر و سیم‌های مسی بوده‌اند. پلیس از تأیید رسمی این اطلاعات خودداری کرد.

به این ترتیب سلسله اقدامات خرابکارانه در پست‌های برق در آلمان ادامه یابد.

به گفته کارشناسان حملات به پست‌های برق، آسیب‌پذیری‌های زیرساخت‌های حیاتی آلمان را آشکار می‌کند. اپراتورها و سیاستمداران در حال بحث در مورد دوربین‌های نظارتی و دفاع در برابر پهپادها هستند.

طبق گزارش رسانه‌ها، مقامات امنیتی فدرال و ایالتی تاکنون ۱۶۵ مورد مشکوک به خرابکاری را در سال جاری ثبت کرده‌اند.

بر اساس گزارش های منتشر شده بیشتر این موارد در ایالت‌های نیدرزاکسن، نوردراین-وستفالن و بایرن رخ داده است.

بنا به گزارش‌ها، این ارقام از تحلیل دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) در پایان ماه اوت به دست آمده است.

خرابکاری به عنوان دخالت عمدی در فرآیندهای اقتصادی، علمی، نظامی، امنیتی یا سیاسی تعریف می‌شود. این شامل، به عنوان مثال، دستکاری خطوط برق و خطوط راه‌آهن یا حملات آتش‌سوزی برنامه‌ریزی شده می‌شود.