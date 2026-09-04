کد خبر: 1377601
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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۰
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درگیری تن‌به‌تن گردان‌های قدس با مزدوران صهیونیست در جنوب نوار غزه

6 گردان‌هاس قدس از درگیری تن‌به‌تن رزمندگان خود با مزدوران رژیم صهیونیستی در شمال خانیونس و به هلاکت رساندن و زخمی کردن شماری از آنها و شهادت یکی از رزمندگان خبر داد.

جوان آنلاین:  گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از درگیری تن‌به‌تن با مزدوران رژیم صهیونیستی در جنوب نوار غزه خبر داد.

در بیانیه گردان های قدس در خصوص این عملیات آمده است: ساعت ۳:۳۰ بامداد امروز جمعه، گروهی از نیروهای مزدور همدست با رژیم صهیونیستی با پشتیبانی پهپادهای این رژیم به سمت منطقه «القراره» در خیابان الجمیزه در شمال خان‌یونس پیشروی کردند تا یکی از نیروهای این گروهان‌ها را بربایند.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: رزمندگان گروهان‌های قدس، گروه نفوذ کننده را هنگام عملیات ربایش شناسایی کرده و از فاصله صفر با نارنجک و سلاح‌های متوسط با آنان درگیر شدند که در نتیجه شماری از اعضای این گروه کشته و زخمی شدند.

بر اساس بیانیه گردان های قدس، پهپادهای رژیم صهیونیستی برای کمک به عقب‌نشینی مزدوران خود وارد عمل شدند و آنها پیش از عقب‌نشینی، «فادی علی العبادله»، رزمنده ربوده‌ شده گردان‌های قدس را با شلیک گلوله به شهادت رساندند و پیکر او را در محل رها کردند. این گروه سپس کشته‌ها و مجروحان خود را از محل خارج کرد.

گردان‌های قدس در پایان این بیانیه، شهادت «فادی علی سعید العبادله»، از مبارزان گردان القراره در تیپ خان‌یونس را تسلیت گفت.

برچسب ها: صهیونیست ، صهیونیست ها ، جنگ غزه
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