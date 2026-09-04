کد خبر: 1377599
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تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵
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ادعای کاتس: تا حزب‌الله خلع سلاح نشود، از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم

کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن تأیید ادعای کنترل ارتش اشغالگر بر ارتفاعات علی الطاهر گفت: تا حزب الله خلع سلاح نشود، از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

جوان آنلاین:  «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد تا زمانی که حزب الله سلاحش را تحویل ندهد، این رژیم از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، کاتس همچنین با اشاره به ادعای تسلط ارتش اشغالگر بر ارتفاعات راهبری علی الطاهر در جنوب لبنان گفت: اشغال این ارتفاعات آخرین مرحله تثبیت سیطره بر منطقه امنیتی در جنوب لبنان است و علی الطاهر مرکز فرماندهی حملات به نیروهای ما و منطقه الجلیل به شمار می رفت.

این وزیر صهیونیست با بیان اینکه ارتش اشغالر خنثی سازی تونل های ارتفاعات علی الطاهر را آغاز کرده است، تفزود: برای اعمال کنترل کامل بر ارتفاعات علی الطاهر و مقابله با استقرار مجدد حزب الله آمادگی کامل داریم.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد که به دست گرفتن کنترل منطقه علی الطاهر گامی مهم در مسیر دستیابی به هدف است.

برچسب ها: یسرائیل کاتس ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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