جوان آنلاین: «بتسلئیل سموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه از تصویب ساخت ۱۵۱۶ واحد شهرکنشینی جدید برای صهیونیستها در کرانه باختری اشغالی خبر داد.
سموتریچ اعلام کرد این طرحها با هدف ایجاد ۳ شهرک در مناطق مرکزی و شمالی کرانه باختری، از جمله مناطق «گوش عتصیون» و «غور اردن» اجرا خواهد شد.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» مدعی شد که گسترش شهرکها برای امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی اهمیت دارد و این اقدامات با هدف جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین انجام میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان تشکیل کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در پایان سال ۲۰۲۲، مقامهای این رژیم احداث ۱۰۴ شهرک جدید را تصویب کرده اند.
رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته با ادامه سیاست شهرکسازی در کرانه باختری، مناطق گستردهای از اراضی فلسطینی را تحت کنترل شهرکنشینان قرار داده است.
این سیاست با مخالفت گسترده فلسطینیها و بخش قابل توجهی از جامعه بینالمللی روبهرو شده است.