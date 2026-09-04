رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، چند شهرک را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین مورد نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، اطراف شهرک‌های «بیت لیف» و «صربین» را هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

بر اساس گزارش منابع لبنانی، توپخانه ارتش اشغالگر سحرگاه امروز هم شهرک‌های المنصوری، مجدل زون و بیوت السیاد را در شهرستان صور گلوله‌باران کرد.

بامداد امروز نیز منطقه وادی الحجر در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار گرفت. دشمن صهیونیستی شهرک زوطر شرقی و اطراف روستای میفدون را نیز هدف حمله توپخانه‌ای قرار داد.

شبکه خبری قدس هم با انتشار تصاویری از حمله توپخانه ای رژیم اشغالگر به شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان خبر داد.

این تحولات در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته هم در اطراف شهرک کفر تبنیت یک انفجار بزرگ انجام داد.

رژیم صهیونیستی روز گذشته ادعا کرد که زیرساخت های حزب الله را در ارتفاعات علی الطاهر در شهر النبطیه به کنترل خود درآورده است.