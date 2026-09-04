عراق حمله عربستان به مواضع حشدالشعبی را در سازمان ملل ثبت کرد

سخنگوی دولت عراق از مستندسازی و ثبت حمله عربستان سعودی به نیروهای حشدالشعبی در سازمان ملل خبر داد.

جوان آنلاین: «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد دولت این کشور حمله عربستان سعودی به نیروهای حشدالشعبی را مستندسازی کرده و موضوع را در سازمان ملل به ثبت رسانده است.

هفتم مرداد ماه گذشته نیروهای مسلح عربستان سعودی و فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام)، مواضع حشدالشعبی در عراق را بمباران کرد. ریاض مدعی شد که این حملات را در واکنش به حملات پهپادی به تأسیسات نفتی و در چارچوب «حق دفاع از خود» انجام داده است.

حشدالشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند. چند مستشار ایرانی نیر در این حملات تروریستی به شهادت رسیدند.

دولت عراق پیش‌تر اعلام کرده بود از این حمله اطلاع قبلی نداشته و نخست‌وزیر این کشور وزارت خارجه را مأمور پیگیری و طرح موضوع در شورای امنیت کرده است.